Το απόρρητο διαστημοπλάνο των ΗΠΑ θα δοκιμάσει τον αντικαταστάτη του GPS

Το «παραδοσιακά μυστηριώδες» διαστημοπλάνο X-37B της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης (US Space Force) είναι προγραμματισμένο να φύγει από τη Γη στις 21 Αυγούστου για μια νέα αποστολή που αναμένεται ως συνήθως να είναι πολύπλευρη. Όπως έγινε γνωστό ανάμεσα στα άλλα το σκάφος θα δοκιμάσει και ένα νέο σύστημα που προορίζεται για αντικαταστάτης του πιο γνωστού συστήματος εντοπισμού στίγματος, του GPS.

To X-37B ορίζεται ως «διαστημοπλάνο» (space plane) λόγω της δυνατότητας να κινείται στην ατμόσφαιρα της Γης σαν αεροπλάνο και έξω από αυτή σαν διαστημόπλοιο. Το X-37B εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2010. Αρχικά είχε σχεδιαστεί για αποστολές διάρκειας 270 ημερών ωστόσο σε κάθε του αποστολή σπάει συνήθως το ρεκόρ παραμονής του στο Διάστημα καταφέρνοντας να πετάει συνεχόμενα για πάνω από δύο χρόνια

Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο σκάφη X-37B τα οποία πάντα προκαλούν το ενδιαφέρον λόγω του «αέρα μυστηρίου» που περιβάλλει τους σκοπούς τους. Θεωρείται δεδομένο ότι το X-37B ότι στη μακρά παραμονή του στο Διάστημα πραγματοποιεί διαφόρων ειδών στρατιωτικού χαρακτήρα ενέργειες (κατασκοπίας ή ερευνητικά προγράμματα) αλλά λειτουργεί και ως πλατφόρμα για επιστημονικά πειράματα κάποια από τα οποία διαρρέονται στα ΜΜΕ.

Όπως έγινε γνωστό στην νέα αποστολή του το X-37B θα δοκιμάσει μια πιθανή εναλλακτική λύση στο σύστημα δορυφορικού εντοπισμού στίγματος GPS. Πρόκειται για ένα σύστημα που αξιοποιεί την κβαντική επιστήμη ως εργαλείο πλοήγησης και πιο συγκεκριμένα ένα μηχανισμό που οι ειδικοί ονομάζουν κβαντικό αδρανειακό αισθητήρα.

Τα δορυφορικά συστήματα, όπως το GPS, είναι πανταχού παρόντα στην καθημερινή μας ζωή, από τους χάρτες των smartphones μέχρι την αεροπλοΐα και τις μεταφορές. Όμως, το GPS και τα άλλα παρόμοια συστήματα δεν είναι διαθέσιμα παντού. Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα διαστημόπλοια, τα αεροπλάνα, τα πλοία και τα υποβρύχια πλοηγούνται σε περιβάλλοντα όπου το GPS και τα υπόλοιπα παρόμοια συστήματα είναι μη διαθέσιμα ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι εφαρμογές

Για τη μελλοντική εξερεύνηση του Διαστήματος όπως προς τη Σελήνη, τον Άρη ή ακόμα και στο βαθύ Διάστημα όπου η αυτονομία είναι καθοριστικής σημασίας ένα κβαντικό σύστημα πλοήγησης θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο ως αξιόπιστο εφεδρικό μέσο αλλά ακόμη και ως κύριο σύστημα όταν τα σήματα από τη Γη δεν είναι διαθέσιμα.

Η κβαντική πλοήγηση είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου κύματος των κβαντικών τεχνολογιών που περνούν από την έρευνα στα εργαστήρια σε πραγματικές εφαρμογές. Ενώ η κβαντική υπολογιστική και η κβαντική επικοινωνία συχνά τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, τα συστήματα όπως τα κβαντικά ρολόγια και οι κβαντικοί αισθητήρες είναι πιθανό να είναι τα πρώτα που θα γνωρίσουν εκτεταμένη χρήση.

Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Βρετανία επενδύουν μαζικά στην κβαντική αδρανειακή ανίχνευση με πρόσφατες δοκιμές σε αεροσκάφη και υποβρύχια να δείχνουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το 2024, η Boeing και η AOSense πραγματοποίησαν την πρώτη στον κόσμο δοκιμή κβαντικής αδρανειακής πλοήγησης εν πτήσει σε επανδρωμένο αεροσκάφος.

Naftemporiki.gr