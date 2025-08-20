Έρχεται η Μαύρη Σελήνη

Στις 23 Αυγούστου ο ουρανός στο δυτικό ημισφαίριο της Γης (όπου βρίσκεται και η Ελλάδα) θα βιώσει το φαινόμενο της Μαύρης Σελήνης, μιας φάσης όπου η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και το φωτισμένο της ημισφαίριο δεν είναι ορατό από εμάς.

Η Μαύρη Σελήνη (black moon) δεν είναι επίσημος αστρονομικός όρος, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως στην αστρολογία και στη λαϊκή παράδοση για να περιγράψει σπάνια φαινόμενα που σχετίζονται με τις φάσεις της Σελήνης. Μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα, ανάλογα με το πλαίσιο:

Δεύτερη νέα Σελήνη μέσα στον ίδιο μήνα (όπως η «Μπλε Σελήνη» είναι η δεύτερη πανσέληνος στον ίδιο μήνα).

Τρίτη νέα Σελήνη σε μια εποχή με τέσσερις νέες σελήνες (κάτι που συμβαίνει σπανιότερα).

Έλλειψη πανσελήνου σε έναν ολόκληρο μήνα (μπορεί να συμβεί μόνο στον Φεβρουάριο λόγω μικρότερης διάρκειας).

Στην επερχόμενη Μαύρη Σελήνη έχουμε την περίπτωση μιας δεύτερης νέας Σελήνης όπου το φεγγάρι δεν θα είναι ορατό από τη Γη. Η προηγούμενη νέα Σελήνη είχε συμβεί τον Μάιο του 2023 και η επόμενη τον Αύγουστο του 2027.

Καθώς δεν υπάρχει το φως του φεγγαριού ο ουράνιος θόλος καθίσταται πολύ πιο φωτεινός και καθαρός ειδικά αν η παρατήρηση του γίνεται σε περιοχές μακριά από την αστική φωτορύπανση και αν δεν υπάρχουν νεφώσεις. Αυτή η συνθήκη επιτρέπει στους αστρονόμους αλλά και τους ερασιτέχνες φίλους του Διαστήματος να παρατηρούν και να αναλύουν αντικείμενα (άστρα, νεφελώματα και άλλες κοσμικές δομές ή φαινόμενα) που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν πολύ δύσκολο να διακρίνονται ακόμη και σύγχρονα τεχνικά μέσα.

