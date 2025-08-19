To πιο μακρινό άστρο του Σύμπαντος μπορεί να έχει… παρέα

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε το 2022 το φως του ενός άστρου που αποδείχθηκε ότι ήταν το πιο μακρινό άστρο που έχει ποτέ παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Το πανίσχυρο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ανατρέπει τα δεδομένα αφού οι παρατηρήσεις στο άστρο αυτό δείχνουν ότι πρόκειται για ένα αστρικό σμήνος και όχι ένα μεμονωμένο άστρο.

Το άστρο, το οποίο ονομάστηκε Earendel (σημαίνει «άστρο της αυγής» στα παλαιά αγγλικά) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 28 δισ. ετών φωτός από τη Γη και χρειάστηκαν περίπου 12,9 δισεκατομμύρια έτη για να φτάσει στη Γη το φως του. Οι επιστήμονες είχαν υπολογίσει μετά την ανακάλυψη από το Hubble ότι το Earendel έχει τουλάχιστον 50 φορές μεγαλύτερη μάζα από τον Ήλιο μας και είναι εκατομμύρια φορές πιο φωτεινό.

Το James Webb που μπορεί να κάνει λεπτομερείς παρατηρήσεις στις εσχατιές του Σύμπαντος έχει φέρει επανάσταση στην αστρονομία και την κοσμολογία ανακαλύπτοντας συνεχώς ολοένα και πιο μακρινούς στο χώρο και τον χρόνο γαλαξίες υποχρεώνοντας τους επιστήμονες να ξαναγράφουν συνεχώς την ιστορία και εξέλιξη του Σύμπαντος.

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «The Astrophysical Journal» ερευνητική ομάδα που χρησιμοποίησε το James Webb στοχεύοντας το Earendel αναφέρει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο άστρο αλλά για ένα αστρικό σμήνος μια ομάδα άστρων που σχηματίστηκαν από το ίδιο νέφος αερίου και σκόνης τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους από τη βαρύτητα.

Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα σφαιρωτό σμήνος. Με τον όρο σφαιρωτό σμήνος ή σφαιρωτό αστρικό σμήνος οι αστρονόμοι ονομάζουν μία πυκνή συγκέντρωση άστρων με σφαιρικό ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα, που περιφέρεται γύρω από το κέντρο ενός γαλαξία ως δορυφόρος του.

Έχουν εντοπιστεί περίπου 160 σφαιρικά σμήνη στον γαλαξία μας και πιστεύεται ότι υπάρχουν μερικές δεκάδες ακόμη που περιμένουν τους αστρονόμους να τα εντοπίσουν. Κατά μέσο όρο ένα σφαιρικό σμήνος περιέχει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ως περίπου ένα εκατ. άστρα. Οι σπειροειδείς γαλαξίες σαν τον δικό μας διαθέτουν συνήθως μερικές εκατοντάδες σφαιρική σμήνη ενώ οι ελλειπτικοί γαλαξίες μερικές χιλιάδες.

