Η τεχνολογία πίσω από τη βολή ρεκόρ 4 χλμ. ελεύθερου σκοπευτή στην Ουκρανία (βίντεο)

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν και σχετικό βίντεο ένας Ουκρανός ελεύθερος σκοπευτής κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη βολή στην ιστορία εξουδετερώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες από απόσταση 4,000 μέτρων σε μια κίνηση που σύμφωνα με τους ειδικούς «ξαναγράφει τους κανόνες» στον κόσμο των ελεύθερων σκοπευτών.

Η βολή πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου και αν επιβεβαιωθεί ο στρατιώτης που την έκανε ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ για βολή μεγάλης απόστασης που είχε σημειώσει άλλος Ουκρανός σκοπευτής το 2023 κατά 200 μέτρα. Η βολή έγινε με τουφέκι Snipex Alligator διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών, ένα εγχώριας παραγωγής αντιαρματικό όπλο και αξιοποίησε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και καθοδήγηση μέσω drone που βοήθησαν στον εντοπισμό και την επιβεβαίωση του πλήγματος.

Ο ελεύθερος σκοπευτής, μέλος της επίλεκτης ουκρανικής μονάδας Pryvyd (Φάντασμα), έδρασε στη γραμμή άμυνας Ποκρόβσκ–Μιρνοχράντ στο Ντονέτσκ. Η βολή καταγράφηκε σε βίντεο από τον Ουκρανό δημοσιογράφο Γιούρι Μπουτούσοφ, ο οποίος ανέφερε ότι η σφαίρα πέρασε μέσα από ένα παράθυρο, πλήττοντας τους δύο Ρώσους στρατιώτες στο εσωτερικό.

Το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Ουκρανός ελεύθερος σκοπευτής Βιάτσεσλαβ Κοβάλσκι, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2023 είχε εξουδετερώσει έναν Ρώσο αξιωματικό από απόσταση 3,800 μέτρων με το τουφέκι «Lord of the Horizon».

Το τουφέκι Snipex Alligator, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική εταιρεία XADO, υιοθετήθηκε επίσημα από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας τον Μάρτιο του 2021:

· Ζυγίζει περίπου 25 κιλά και έχει μήκος περίπου 2 μέτρα.

· Είναι σχεδιασμένο για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας τόσο κατά προσωπικού όσο και κατά εξοπλισμού.

· Τα πυρομαχικά του, διαμετρήματος 14,5×114 χιλιοστών, μπορούν να μεταφέρουν τεράστια κινητική ενέργεια σε μεγάλες αποστάσεις.

· Διαθέτει χειροκίνητο σύστημα κλείστρου και τροφοδοτείται από αποσπώμενο γεμιστήρα 5 φυσιγγίων.

· Η κάννη του έχει μήκος 1.200 χιλιοστά και το συνολικό μήκος του φτάνει τα 2.000 χιλιοστά.

· Έχει αποτελεσματική εμβέλεια έως 2.000 μέτρα και μέγιστη εμβέλεια 7.000 μέτρα, ενώ φέρει ράγα MIL-STD για τοποθέτηση οπτικών σκοπευτικών.

Αν και οι λεπτομέρειες του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επιχείρηση δεν έχουν αποκαλυφθεί δημόσια, η εφαρμογή του δείχνει σημαντική πρόοδο στον σύγχρονο πόλεμο.

Naftemporiki.gr