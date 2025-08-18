Επαναστατική πλωτή τουρμπίνα αιολικής ενέργειας

Κινέζοι μηχανικοί δημιούργησαν μια πλωτή τουρμπίνα αιολικής ενέργειας η οποία όπως υποστηρίζουν έχει σπάσει ρεκόρ παραγωγής ενέργειας.

Η ανεμογεννήτρια αυτή είναι αποτέλεσμα έρευνας από τον κινεζικό ενεργειακό κολοσσό China Huaneng Group και την εταιρεία παραγωγής ενέργειας Dongfang Electric Corporation, και οι δύο κρατικές επιχειρήσεις.

Κάθε τέτοια ανεμογεννήτρια έχει δυνατότητα παραγωγής 17 μεγαβάτ (MW) καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, ή 68 εκατομμυρίων κιλοβατωρών (kWh) ετησίως — αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες περίπου 6.300 αμερικανικών νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας.

Για να επιτευχθεί αυτή η ισχύς:

Η γεννήτρια βρίσκεται στην κορυφή ενός πύργου ύψους 152 μέτρων

Οι έλικες φτάνουν συνολικά σε διάμετρο 262 μέτρων

Κάθε πλήρης περιστροφή των πτερυγίων (360°) καλύπτει εμβαδόν 53,000 τετραγωνικών μέτρων όσο σχεδόν οκτώ ποδοσφαιρικά γήπεδα

Γιατί είναι σημαντικό

Η αύξηση της ισχύος κάθε μεμονωμένης ανεμογεννήτριας είναι κρίσιμη για τη μαζικότερη υιοθέτηση της αιολικής ενέργειας. Μειώνει τον αριθμό των ανεμογεννητριών που απαιτούνται σε ένα αιολικό πάρκο κάτι που:

Μειώνει το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης

Επιταχύνει την απόδοση της επένδυσης

Μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κατασκευών

Καθώς τα πλωτά αιολικά πάρκα τοποθετούνται μακριά από τις ακτές, πρέπει να αντέχουν σε πολύ σκληρές καιρικές συνθήκες. Η China Huaneng Group δήλωσε ότι η δοκιμαστική ανεμογεννήτρια μπορεί να αντέξει κύματα άνω των 24 μέτρων και ανέμους ταχύτητας τυφώνα περίπου 117 χλμ./ώρα.

Naftemporiki.gr