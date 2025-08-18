H Ρωσία στέλνει στο Διάστημα μια «κιβωτό του Νώε»

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos έχει προγραμματίσει για τις 20 Αυγούστου από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν την εκτόξευση ενός δορυφόρου βιολογικών πειραμάτων. Στον Bion-M No. 2 επιβαίνουν 75 ποντίκια και άλλα δείγματα τα οποία θα εκτεθούν σε 30 ημέρες ακτινοβολίας πριν από την επιστροφή τους στη Ρωσία.

Ο Bion-M No. 2 αποκαλείται από ορισμένους «Κιβωτός του Νώε», λόγω της μεγάλης ποικιλίας οργανισμών που μεταφέρει:

75 ποντίκια

Περισσότερες από 1,000 μύγες φρούτων (Drosophila) οι οποίες αποτελούν σταθερό πειραματόζωο σε μελέτες πολλών επιστημονικών κλάδων.

Κυτταρικές καλλιέργειες

Μικροοργανισμούς

Σπόρους φυτών

Tο σκάφος μεταφέρει επίσης προσομοιωτές σεληνιακού εδάφους (σκόνη και πέτρες) σε ειδικές φιάλες, αποτέλεσμα συνεργασίας του Ινστιτούτου Βερνάντσκι και του Ινστιτούτου Ιατρικών και Βιολογικών Προβλημάτων (IMBP). Οι προσομοιωτές αυτοί προσομοιώνουν υλικά που συναντώνται σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη της Σελήνης και θα εξεταστούν μετά την επιστροφή τους για να εκτιμηθεί πώς επηρεάζονται από την ακτινοβολία και το κενό του Διαστήματος. Αυτό το πείραμα μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για μελλοντικές σεληνιακές κατασκευές.

Οι στόχοι της αποστολής

Η αποστολή θα συλλέξει κρίσιμα δεδομένα, μεταξύ των οποίων:

Επίδραση της μικροβαρύτητας στην ευαισθησία στην ακτινοβολία των οργανισμών – χρήσιμο για την προετοιμασία επανδρωμένων αποστολών στο βαθύ Διάστημα

Δεδομένα για τη βελτίωση της ιατρικής υποστήριξης αστροναυτών

Βιολογικές επιδράσεις της διαστημικής πτήσης με εφαρμογές και στη γήινη ιατρική

Το Bion-M No. 2 θα τεθεί σε σχεδόν κυκλική τροχιά με κλίση περίπου 97 μοίρες – δηλαδή σε πολική τροχιά. Θα παραμείνει στο διάστημα για 30 ημέρες, δεχόμενο τουλάχιστον 10 φορές περισσότερη κοσμική ακτινοβολία σε σύγκριση με την αποστολή Bion-M No. 1 του 2013.

Τα ποντίκια

Η επιλογή των ποντικιών βασίζεται σε:

Γενετική ομοιότητα με τον άνθρωπο

Σύντομο κύκλο ζωής (επιτρέπει μελέτη αλλαγών σε γενεές)

Υψηλή ευαισθησία στην ακτινοβολία

Μέσα από κάμερες και αισθητήρες, οι ερευνητές θα παρακολουθούν την κατάστασή τους σε πραγματικό χρόνο. Οι μονάδες μεταφοράς των ποντικιών περιλαμβάνουν:

φαγητό, φωτισμό, αερισμό και συστήματα αποβλήτων. Κάποια ποντίκια φέρουν εμφυτευμένα τσιπάκια για την καταγραφή στοιχείων υγείας. Μετά την επιστροφή τους, θα αναλυθεί πώς προσαρμόστηκαν στο Διάστημα και πώς επαναπροσαρμόστηκαν στη Γη.

Η αποστολή Bion-M No. 2 αποτελεί σημαντικό σταθμό στη μελέτη των επιδράσεων της ακτινοβολίας και της μικροβαρύτητας σε έμβιους οργανισμούς. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θεωρούνται κρίσιμα για τη μελλοντική επανδρωμένη εξερεύνηση του διαστήματος, ειδικά για αποστολές μεγάλης διάρκειας στη Σελήνη ή τον Άρη.

