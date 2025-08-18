Ιατρό τεχνητής νοημοσύνης για τους αστροναύτες ετοιμάζουν NASA και Google

Η NASA και η Google συνεργάζονται για να δοκιμάσουν έναν ιατρικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη σχεδιασμένο να υποστηρίζει αστροναύτες σε αποστολές μεγάλης διάρκειας όπου οι καθυστερήσεις στην επικοινωνία με τη Γη καθιστούν αδύνατες τις άμεσες ιατρικές συμβουλές.

Ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρικού Υπευθύνου Πληρώματος (Crew Medical Officer Digital Assistant – CMO DA) είναι ένα είδος Συστήματος Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (Clinical Decision Support System – CDSS).

Ο ψηφιακός βοηθός θα παρέχει ιατρική υποστήριξη στους αστροναύτες όταν επιχειρούν πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης, όπως σε αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη, επιτρέποντας στο πλήρωμα να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει συμπτώματα αυτόνομα.

«Εκπαιδευμένο στη βιβλιογραφία που αφορά τις διαστημικές πτήσεις, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και μηχανικής μάθησης για να παρέχει με ασφάλεια αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο για την υγεία και την απόδοση του πληρώματος» ανέφεραν εκπρόσωποι της Google.

Σύμφωνα με τον γίγαντα ιντερνετικών υπηρεσιών τα πρώιμα αποτελέσματα δείχνουν τη δυνατότητα αξιόπιστων διαγνώσεων με βάση τα αναφερόμενα συμπτώματα. Η NASA και η Google συνεργάζονται πλέον με ιατρούς για περαιτέρω δοκιμές και βελτιώσεις του μοντέλου.

Αποστολές βαθιάς εξερεύνησης του Διαστήματος, όπως προς τη Σελήνη ή τον Άρη, μπορεί να περιλαμβάνουν καθυστερήσεις στην επικοινωνία έως και 45 λεπτά για τον χρόνο μετάδοσης σήματος από και προς τον Άρη γεγονός που καθιστά αδύνατη την άμεση ιατρική συμβουλή. Και η ταχεία επιστροφή στη Γη προφανώς, δεν είναι επιλογή.

Ένας ενσωματωμένος βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε επομένως να καλύψει αυτό το κρίσιμο κενό. Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε απομακρυσμένες ή απαιτητικές περιοχές στη Γη, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό είναι περιορισμένη.

Naftemporiki.gr