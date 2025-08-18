Καταγράφηκε για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο πώς ένα έμβρυο κάνει «εισβολή» στη μήτρα (βίντεο)

Για πρώτη φορά στην ιστορία, επιστήμονες κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο και σε 3D απεικόνιση πώς το έμβρυο διεισδύει στον ιστό της μήτρας κατά τη φυσική διαδικασία.

Η πρωτοποριακή αυτή μελέτη έγινε από ερευνητές του Ινστιτούτου Εμβιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC) σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Dexeus στη Βαρκελώνη, το οποίο και προσέφερε τα έμβρυα για την έρευνα. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η εισαγωγή του εμβρύου στη μήτρα είναι «επιθετική».

«Παρατηρήσαμε ότι το ανθρώπινο έμβρυο σκάβει στον ιστό της μήτρας, ασκώντας σημαντική δύναμη. Αυτό είναι αναγκαίο για να εισχωρήσει πλήρως και να ενσωματωθεί. Είναι μια εκπληκτικά επεμβατική διαδικασία. Αυτό εξηγεί και τα ήπια κοιλιακά άλγη ή αιμορραγία που μπορεί να παρατηρήσουν κάποιες γυναίκες κατά την εμφύτευση κάτι που έως τώρα δεν είχε παρατηρηθεί σε απευθείας εικόνα» λέει ο Σάμιουελ Ογιονέγκρος, επικεφαλής της μελέτης.

Πώς το κατάφεραν;

Οι ερευνητές δημιούργησαν μια συνθετική πλατφόρμα, βασισμένη σε κολλαγόνο και ιστό της μήτρας, ώστε να επιτρέψουν στο έμβρυο να «εμφυτευτεί» εκτός του ανθρώπινου σώματος αλλά σε συνθήκες παρόμοιες με τις φυσικές.

Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία με φθορίζουσα απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά.

Η σύγκριση με πειράματα σε ποντικούς έδειξε εντυπωσιακές διαφορές:

Ποντικός: Το έμβρυο κολλάει στην επιφάνεια του ιστού.

Άνθρωπος: Το έμβρυο διεισδύει πλήρως στον ιστό και αναπτύσσεται από μέσα προς τα έξω.

Επιπλέον, το ανθρώπινο έμβρυο:

Εκκρίνει ένζυμα που διασπούν τον περιβάλλοντα ιστό.

Ασκεί μηχανικές δυνάμεις, “τραβώντας” τον ιστό για να διευκολύνει την εμφύτευσή του.

Γιατί έχει σημασία;

Η εμφύτευση είναι κρίσιμο στάδιο στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Η αποτυχία της ευθύνεται για:

Περίπου 60% των αποβολών

Πολλές περιπτώσεις υπογονιμότητας.

Πιθανές εφαρμογές:

Βελτίωση θεραπειών γονιμότητας

Ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εξωσωματικών μεθόδων

Νέα γνώση για συμπεριφορά εμβρύων σε πρώιμα στάδια

«Βλέπουμε ότι το έμβρυο τραβά τον ιστό της μήτρας, τον μετακινεί και τον αναδιοργανώνει. Αντιδρά και σε εξωτερικά μηχανικά ερεθίσματα. Υποθέτουμε ότι οι συσπάσεις της μήτρας μπορεί να επηρεάζουν την εμφύτευση» λέει η Αμελί Γκοντέ, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Αυτή η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της αρχής της ανθρώπινης ζωής.

Η παρακολούθηση της εμφύτευσης σε 3D και πραγματικό χρόνο δεν είναι απλώς ένα επιστημονικό επίτευγμα αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής γονιμοποίησης και να μειώσει την υπογονιμότητα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναπαραγωγική βιοϊατρική και στη διασύνδεση της μηχανικής με τη βιολογία.

