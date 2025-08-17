Όλα τα φώτα στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ (βίντεο)

Το Πεκίνο φιλοξενεί τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ με περισσότερα από 500 ανδροειδή να εναλλάσσονται μεταξύ αδέξιων πτώσεων και εντυπωσιακών στιγμών δύναμης καθώς διαγωνίζονται σε αγωνίσματα από τα 100 μέτρα με εμπόδια έως και το… κουνγκ φου.

Εκατοντάδες ομάδες ρομποτικής από 16 χώρες διεκδικούν ολυμπιακό μετάλλιο στο Εθνικό Ολυμπιακό Κέντρο Πατινάζ Ταχύτητας του Πεκίνου, που κατασκευάστηκε για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2022.

Τα αγωνίσματα περιλαμβάνουν παραδοσιακά σπορ, όπως στίβο και μπάσκετ, αλλά και πρακτικές αποστολές, όπως η κατηγοριοποίηση φαρμάκων και το καθάρισμα.

Προς το παρόν, βέβαια οι… ανθρώπινοι αθλητές δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Σε έναν από τους πρώτους αγώνες της ημέρας, ποδόσφαιρο πέντε εναντίον πέντε, 10 ρομπότ στο μέγεθος επτάχρονου παιδιού περιφέρονταν αργά στον αγωνιστικό χώρο, συχνά πέφτοντας όλα μαζί ή κολλώντας μεταξύ τους.

Ωστόσο στον αγώνα των 1,500 μέτρων ένα ανδροειδές της εταιρείας Unitree που έχει τρέξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε ρομποτικούς αγώνες στίβου εντυπωσίασε με το ρυθμό του αφήνοντας πίσω τους αντιπάλους του με σχετική άνεση.

Το ανδροειδές ολοκλήρωσε την κούρσα σε 6:29.37 χρόνος σημαντικά μεγαλύτερος από το παγκόσμιο ρεκόρ των ανδρών (3:26.00) αλλά σίγουρα αξιοσημείωτος για μηχανή και δεδομένης της αλματώδους εξέλιξης της ρομποτικής με τη συμβολή εσχάτως και της τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι δεν θα αργήσουμε να δούμε ανδροειδή που θα ανταγωνίζονται σε επιδόσεις τους ανθρώπους αθλητές.

Αν και διαγωνισμοί ρομπότ στους οποίους τα ρομπότ επιχειρούν να κάνουν κάποιο άθλημα πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες οι αγώνες στο Πεκίνο είναι οι πρώτοι που εστιάζουν αποκλειστικά σε ρομπότ με ανθρώπινη μορφή άρα προσομοιάζουν πιο πολύ σε μια εκδοχή Ολυμπιακών Αγώνων με μηχανές.

Η κινεζική κυβέρνηση στηρίζει έντονα τον τομέα της ρομποτικής, ελπίζοντας να ηγηθεί διεθνώς στον κλάδο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής, το Πεκίνο έχει εντάξει τα ανθρωποειδή ρομπότ στο «κέντρο της εθνικής του στρατηγικής».

«Η κινεζική κυβέρνηση θέλει να επιδείξει την ικανότητα και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της σε αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Τον Μάρτιο, η Κίνα ανακοίνωσε σχέδια για ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 1 τρισεκατομμυρίου γιουάν (περίπου 139 δισ. δολάρια) για τη στήριξη τεχνολογικών startups, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η χώρα είναι ήδη η μεγαλύτερη αγορά βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Τον Απρίλιο, το Πεκίνο φιλοξένησε τον πρώτο στον κόσμο «μαραθώνιο ημι-ανθρωποειδών ρομπότ».

