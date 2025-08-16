«Παραμελημένο» ρήγμα στον Καναδά μπορεί να προκαλέσει μέγα-σεισμό

Ένα ρήγμα στο βόρειο Καναδά που η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ασχοληθεί για να το μελετήσει μπορεί να προκαλέσει ισχυρό σεισμό σύμφωνα με νέα έρευνα.

Το ρήγμα Tintina εκτείνεται σε μήκος περίπου χιλίων χιλιομέτρων από τη Βρετανική Κολούμπια έως την Αλάσκα και θεωρούνταν ανενεργό για τουλάχιστον 40 εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, επιστήμονες λένε τώρα ότι έχει ιστορικό μεγάλων σεισμικών ρήξεων τα τελευταία 2,6 εκατομμύρια χρόνια και ενδέχεται να ξαναδώσει σεισμό.

Η μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Βικτώρια εντόπισε ένα τμήμα της ρωγμής μήκους 130 χιλιομέτρων κοντά στην πόλη Dawson City, όπου πολλοί αρχαίοι σεισμοί έχουν αφήσει σαφή ίχνη στο τοπίο.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τοπογραφικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης από δορυφόρους, αεροσκάφη και drones για να ανιχνεύσει σεισμικά ρήγματα τύπου scarp, στενά ανάγλυφα που σχηματίζονται όταν το έδαφος μετατοπίζεται κατά τη διάρκεια σεισμών, τα οποία προηγουμένως ήταν κρυμμένα κάτω από πυκνά δάση και παγετωνικά ιζήματα.

«Τα δεδομένα Lidar και οι δορυφορικές παρατηρήσεις είναι απολύτως κρίσιμα για αυτό το είδος έρευνας και έχουν επαναστατήσει τον τομέα της παλαιοσεισμολογίας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στον Καναδά και αλλού όπου ρήγματα που προηγουμένως αγνοούνταν εντοπίστηκαν χάρη σε αυτήν την τεχνολογία» δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Θέρον Φίνλει.

Αποδείξεις αρχαίων, ισχυρών σεισμών

Μετρώντας το πόσο έχουν μετατοπιστεί φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους, οι επιστήμονες κατέγραψαν τη πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα της ρωγμής:

Παγετωνικά ίχνη ηλικίας 2,6 εκατομμυρίων ετών έχουν μετατοπιστεί κατά 1 χιλιόμετρο πλευρικά

Χαρακτηριστικά ηλικίας 132,000 ετών έχουν μετατόπιση 75 μέτρων

Σημεία ηλικίας 12,000 ετών δεν παρουσιάζουν μετατόπιση, υποδηλώνοντας μακρά περίοδο σεισμικής ηρεμίας. Αυτό το διάστημα ησυχίας δεν είναι απαραίτητα καλό νέο. Βάσει του ρυθμού τεκτονικής καταπόνησης (0,2 έως 0,8 χιλιοστά/έτος), οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η ρωγμή έχει συσσωρεύσει περίπου 6 μέτρα «χρέος μετατόπισης» από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό της.

«Αν και οι παρατηρήσεις μας δείχνουν σημαντική συσσωρευμένη καταπόνηση, δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο συχνά συμβαίνουν μεγάλες ρήξεις στη ρωγμή Tintina. Δεν μπορούμε προς το παρόν να πούμε αν ένας επόμενος σεισμός είναι πιθανός στο άμεσο μέλλον ή σε χιλιάδες χρόνια από τώρα» λέει ο Φίνλει.

Η ομάδα σχεδιάζει να σκάψει μια παλαιοσεισμική τομή κάθετα στη ρωγμή για να μελετήσει μετατοπισμένα στρώματα ιζημάτων, επιτρέποντάς τους να χρονολογήσουν παλαιότερους σεισμούς και να προσδιορίσουν τη συχνότητά τους.

Πώς κινείται η ρωγμή Tintina

Η Tintina είναι μια δεξιόστροφη ρηξιγενής οριζόντια ρωγμή παρόμοια με τη Ρωγμή του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο τμήματα της ρωγμής τρίβονται οριζόντια μεταξύ τους σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Αυτού του είδους οι ρωγμές μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδιες και ισχυρές μετατοπίσεις αρκετών μέτρων μέσα σε ένα μόνο γεγονός, απελευθερώνοντας τεράστια ποσά αποθηκευμένης ενέργειας.

Ο Φίνλει διευκρινίζει ότι παρόλο που η ρωγμή εκτείνεται σε 1,000 χιλιόμετρα οι μεγαλύτερες σεισμικές ρήξεις τέτοιου τύπου σπάνια ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα.

«Ολόκληρη η ρωγμή δεν θα σπάσει ταυτόχρονα. Όμως τα ευρήματά μας ενισχύουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και σε άλλα τμήματα της ρωγμής Tintina τα οποία μπορεί επίσης να είναι ενεργά» εξηγεί ο Φίνλει.

Naftemporiki.gr