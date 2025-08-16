Τι είναι το «πυροκύμα» που απειλεί να κάψει τις πόλεις της Βρετανίας

Επιστήμονες στη Βρετανία προειδοποιούν για ένα νέο μετεωρολογικό φαινόμενο το οποίο ονόμασαν «πυροκύμα» (firewave) το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές στις πόλεις της χώρας.

Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, αυξάνεται ο κίνδυνος να εξαπλωθούν δασικές πυρκαγιές ακόμα και στο εσωτερικό μεγάλων αστικών περιοχών, όπως το Λονδίνο.

Ο όρος πυροκύμα επινοήθηκε από ερευνητές του Imperial College London και περιγράφει την ταυτόχρονη εκδήλωση πολλών πυρκαγιών σε αστικές περιοχές, λόγω παρατεταμένων περιόδων καύσωνα και ξηρασίας.

Ο καθηγητής Γκιγιέρμο Ρέιν ειδικός στην έρευνα για τις πυρκαγιές, ανέλυσε δεδομένα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου και κατέληξε στα εξής:

Αρκούν 10 ημέρες έντονης ξηρασίας για να αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πολλών πυρκαγιών ταυτόχρονα.

Μόλις η υγρασία της βλάστησης πέσει κάτω από ένα κρίσιμο όριο, αρκεί μια μικρή σπίθα για να ξεσπάσει ταχύτατα εξαπλούμενη πυρκαγιά.

«Η βλάστηση δεν γίνεται απλώς λίγο πιο εύφλεκτη – γίνεται πολύ πιο εύφλεκτη» αναφέρει ο Ρέιν.

Σύμφωνα με τον καθηγητή ο κύριος παράγοντας πρόβλεψης πυροκύματος δεν είναι η θερμοκρασία ή η σχετική υγρασία, αλλά η λεγόμενη έλλειψη πίεσης υδρατμών (vapour pressure deficit – VPD). Όσο μεγαλύτερη είναι η VPD, τόσο πιο γρήγορα αφυδατώνεται η βλάστηση και αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Λονδίνο βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 33,3° βαθμούς Κελσίου ενώ τρεις πυρκαγιές σε χόρτα ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες.

Ο Ρέιν προειδοποιεί ότι η βρετανική πρωτεύουσα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νέο πυροκύμα μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

