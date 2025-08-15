O Λευκός Οίκος συζητά να γίνει μέτοχος της Intel

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει απευθείας στην Intel, μια εταιρεία που κάποτε ήταν παγκόσμιος κολοσσός παραγωγής τσιπ υπολογιστών, αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές δυσκολίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, μετά από συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-ΜπουΤαν, οι δύο πλευρές συζητούν μια ασυνήθιστη συμφωνία, όπου η κυβέρνηση θα αγοράσει μερίδιο στην εταιρεία. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει την Intel, η οποία έχει μείνει πίσω από ανταγωνιστές μετά από αποτυχίες να ακολουθήσει τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος θέλει να βοηθήσει την εταιρεία να προχωρήσει με την κατασκευή νέου εργοστασίου στην Οχάιο, το οποίο έχει καθυστερήσει πολλές φορές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο άνω του 7% την Πέμπτη, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. Δεν είναι σαφές πότε ή αν η συμφωνία θα ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αν πραγματοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες κρατικές επενδύσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδια και σε άλλες κρίσιμες αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αυξήσει τη βιομηχανική παραγωγή εντός ΗΠΑ, κυρίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως οι ημιαγωγοί και τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η είδηση των συζητήσεων μεταξύ Λευκού Οίκου και Intel για ενδεχόμενη αγορά μετοχών έρχεται λίγα 24ωρα μετά τους φόβους που εξέφρασε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Κότον εξέφρασε ανησυχίες για ενδεχόμενες σχέσεις του Λιπ-Μπου Ταν με κινεζικές επιχειρήσεις, κάτι που θα συνιστούσε κίνδυνο σύμφωνα με τον ίδιο για την εθνική ασφάλεια και την άμεση αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε δημόσια την απομάκρυνση του επικεφαλής της Intel από την θέση του.

Naftemporiki.gr