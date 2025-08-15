Η Κίνα «χτίζει» γρήγορα το δικό της μεγα-αστερισμό δορυφόρων

Ένας πύραυλος Long March 5B απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Εκτοξεύσεων Wenchang, στο νησί Χαϊνάν, μεταφέροντας μια παρτίδα δορυφόρων για το εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο Guowang της Κίνας.

Η αποστολή σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Το Guowang, που μεταφράζεται ως «εθνικό δίκτυο», θα λειτουργεί υπό την China Satnet, μια κρατική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2021. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο αστερισμός θα περιλαμβάνει περίπου 13.000 δορυφόρους.

Το Guowang δεν είναι το μόνο ευρυζωνικό δορυφορικό πρόγραμμα της Κίνας. Το Qianfan (που σημαίνει «Χίλια Πανιά») ξεκίνησε επίσης την κατασκευή του πέρσι και προβλέπεται να έχει παρόμοιο μέγεθος με το Guowang.

Naftemporiki.gr