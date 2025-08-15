Τεχνητή νοημοσύνη σε ρόλο αστρονόμου εντόπισε για πρώτη φορά αστρική έκρηξη σε μια μαύρη τρύπα

Αστρονόμοι εντόπισαν πιθανή έκρηξη άστρου σε αλληλεπίδραση με μαύρη τρύπα μια ανακάλυψη που ίσως αποκαλύψει νέα κατηγορία αστρικών εκρήξεων

Αυτό που παρατηρήθηκε ίσως είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία ένα τεράστιο άστρο εκρήγνυται ενώ αλληλεπιδρά με μια μαύρη τρύπα — μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να αποκαλύψει μια εντελώς νέα κατηγορία αστρικών εκρήξεων.

Το φαινόμενο που έλαβε την κωδική ονομασία SN 2023zkd εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2023 από το Zwicky Transient Facility στην Καλιφόρνια. Εντοπίστηκε σε έναν γαλαξία με ελάχιστο σχηματισμό νέων άστρων, σε απόσταση περίπου 730 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη.

Η ανακάλυψη έγινε χάρη σε ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να επισημαίνει ασυνήθιστα κοσμικά φαινόμενα σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση, τηλεσκόπια σε όλο τον κόσμο και στο Διάστημα ξεκίνησαν άμεσες παρατηρήσεις, καταγράφοντας το φαινόμενο από τα πρώτα του στάδια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Το SN 2023zkd παρουσιάζει μερικά από τα καθαρότερα σημάδια που έχουμε δει μέχρι σήμερα για ένα τεράστιο άστρο που αλληλεπιδρά με συνοδό του τα τελευταία χρόνια πριν την έκρηξη. Πιστεύουμε ότι αυτό ίσως ανήκει σε μια ολόκληρη κατηγορία “κρυφών” εκρήξεων, τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε», δήλωσε η Άσλει Βίλαρ, αναπληρώτρια καθηγήτρια αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και συν-συγγραφέας της νέας μελέτης.

