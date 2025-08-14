Ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία άγνωστος συγγενής των ανθρώπων

Απολιθωμένα δόντια 2,6 εκατομμυρίων ετών στην Αιθιοπία ίσως ανήκουν σε άγνωστο συγγενή του ανθρώπου ανακάλυψη που αν επιβεβαιωθεί θα υποχρεώσει τους ανθρωπολόγους να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου.

Τα δόντια προέρχονται από ένα είδος του γένους Australopithecus, το ίδιο γένος στο οποίο ανήκει και η διάσημη «Λούσι» (A. afarensis). Ωστόσο τα νέα αυτά ευρήματα δεν φαίνεται να ανήκουν σε κανένα από τα γνωστά είδη του Αυστραλοπίθηκου σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Nature».

Στο ίδιο αρχαιολογικό σημείο, οι ερευνητές εντόπισαν και δόντια του γένους Homo στο οποίο ανήκει και ο σύγχρονος άνθρωπος (Homo sapiens). Τα δόντια αυτά μπορεί να ανήκουν στο αρχαιότερο γνωστό είδος Homo που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα είδος που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί και ονομαστεί.

Αυτό σημαίνει ότι δύο διαφορετικά είδη προγόνων του ανθρώπου ζούσαν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή πριν από 2,6 έως 2,8 εκατομμύρια χρόνια γεγονός που αναδιαμορφώνει τις γνώσεις μας για την ανθρώπινη εξέλιξη. To ένα είδος έχει άμεση σχέση με εμάς ενώ το άλλο χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως «ξάδερφος» μας όπως οι μεταγενέστεροι Νεάντερταλ.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Ledi-Geraru, στη βορειοανατολική Αιθιοπία. Η περιοχή είναι γνωστή για παλαιότερες σημαντικές ανακαλύψεις, όπως μια γνάθος ηλικίας 2,8 εκατομμυρίων ετών το αρχαιότερο γνωστό ανθρώπινο απολίθωμα αλλά και ορισμένα από τα παλαιότερα πέτρινα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από πρώιμους ανθρώπους (hominins) ηλικίας 2,6 εκατομμυρίων ετών.

Οι παλαιοντολόγοι και αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι εκείνη την εποχή η περιοχή ήταν μια ανοιχτή και ξηρή σαβάνα, βασιζόμενοι σε ευρήματα από απολιθωμένα ζώα που έτρωγαν χόρτα.

Η Φράνσις Φόρεστ αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο Fairfield στο Κονέκτικατ (που δεν συμμετείχε στη μελέτη) αναφέρει πώς η περιοχή παρείχε πόρους που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα πρώιμα είδη ανθρώπων: νερό από ποτάμια, φυτά για τροφή και μεγάλα ζώα για κυνήγι.

