Το πρώτο ηλεκτρικό σούπερ γιοτ

Το 114 μέτρων γιοτ Cosmos της γερμανικής εταιρείας Lürssen είναι εδώ και λίγες μέρες έτοιμο να ξεκινήσει τα ταξίδι του ανατρέποντας τους παραδοσιακούς ναυτικούς κανόνες χάρη στον φουτουριστικό σχεδιασμό της και την προηγμένη «πράσινη» τεχνολογία του.

«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο έργο που συμπίπτει με τα 150 χρόνια μας. Αν και είναι αλήθεια ότι, ως ναυπηγείο custom κατασκευών, κανένα από τα σκάφη μας δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο, υπάρχουν ορισμένα που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία μας και το Cosmos είναι αναμφίβολα ένα από αυτά» λέει ο Πίτερ Λύρσεν, διευθύνοντας σύμβουλος της Lürssen

Το Cosmos είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που έχουν έκαναν την είσοδο τους στη θάλασσα φέτος. Παραγγέλθηκε από έναν «οραματιστή ιδιοκτήτη» που ήθελε ένα μοναδικό σκάφος για να εξερευνήσει τον κόσμο.

Το σκάφος είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα, διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης και είναι ενισχυμένο σε επίπεδο Ice Class 1D δηλαδή μπορεί να ταξιδεύει σε παγωμένες περιοχές όπως τις περιοχές της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, αλλά και σε όλους τους ωκεανούς και τις ακτές των επτά ηπείρων.

Μηδενικοί ρύποι με καύσιμο μεθανόλη

Το Cosmos μπορεί να πλέει χωρίς εκπομπές ρύπων, χάρη σε δύο κυψέλες καυσίμου μεθανόλης ισχύος 500 kW. Το σύστημα, το πρώτο του είδους του για τη Lürssen, μετατρέπει τη μεθανόλη σε υδρογόνο, και από εκεί σε ηλεκτρισμό.

Μπορεί να πλεύσει έως και 1.000 ναυτικά μίλια μόνο με ηλεκτρική ενέργεια.

Μπορεί να μείνει αγκυροβολημένο για 15 ημέρες με μηδενικές εκπομπές.

Περιλαμβάνει επίσης γεννήτριες, κινητήρες ντίζελ και δεξαμενές για πιο παραδοσιακή λειτουργία με εσωτερική καύση όταν απαιτούνται μεγαλύτερες ταχύτητες.

Το εσωτερικό και το εξωτερικό της Cosmos φέρουν την υπογραφή του Μαρκ Νιούσον με φουτουριστική, σχεδόν διαστημική αισθητική και κομψό μοντέρνο εσωτερικό. Έχει πλάτος 18 μέτρα, εκτείνεται σε έξι καταστρώματα και προσφέρει τεράστιους χώρους διαμονής.

«Η συνεργασία με έναν εξαιρετικά δημιουργικό πελάτη μας επέτρεψε να υπερβούμε τα όρια του σχεδιασμού. Από τη μικρότερη λεπτομέρεια μέχρι τη σιλουέτα εξωτερικά, εσωτερικά και ενδιάμεσα όλα είναι δικά μας σχέδια» αναφέρει ο Νιούτον.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι το τεράστιο γυάλινο θολωτό γραφείο του ιδιοκτήτη, στην κορυφή του σκάφους. Για την κατασκευή του η Lürssen ανέπτυξε ειδική τεχνολογία κάμψης παχιού γυαλιού, χωρίς ατέλειες, με κρυστάλλινη διαύγεια, για πανοραμική θέα 360 μοιρών. Δίπλα του βρίσκεται μια ιδιωτική υπαίθρια ταράτσα (sky terrace) για χαλάρωση.

Η καμπίνα περιβάλλεται επίσης από γυάλινους τοίχους, προσφέροντας συνεχείς πανοραμικές θέες. Το σαλόνι παρατήρησης κάτω από το ελικοδρόμιο είναι και αυτό περιτυλιγμένο με γυαλί.

Στο πίσω μέρος υπάρχει:

Ανοικτό μπαλκόνι με γυάλινα κιγκλιδώματα που βλέπει στο κύριο κατάστρωμα

Πισίνα, τζακούζι και άνετοι χώροι καθιστικού

Aποβάθρα για εύκολη ρίψη και ανάκτηση των tender σκαφών από το πλήρωμα.

