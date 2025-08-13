Ανακαλύφθηκε αρχαία φάλαινα «παραπλανητικά χαριτωμένη» αλλά τρομερός δολοφόνος των θαλασσών

Στην περιοχή της Βικτόρια στην Αυστραλία εντοπίσθηκαν τα απολιθώματα ενός άγνωστου είδους φάλαινας ηλικίας 25 εκατ. ετών με κοφτερά δόντια και μάτια στο μέγεθος μπάλας του τένις που ήταν σαρκοφάγος και φωτίζει την εξέλιξη των φαλαινών ανατομικά αλλά κυρίως διατροφικά.

«Ήταν μια τρομακτική φάλαινα με την οποία δεν θα ήθελα να μπω στο νερό. Μικρή και παραπλανητικά χαριτωμένη, αλλά σίγουρα όχι ακίνδυνη» λέει ο Δρ. Έριχ Φιτζέραλντ ανώτερος επιμελητής σπονδυλωτής παλαιοντολογίας στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Μουσείων της Βικτόριας, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Αυτό το πρώιμο είδος, που ονομάζεται Janjucetus dullardi, ήταν ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο ζώο σύμφωνα με τους ερευνητές που δημοσιεύουν την ανακάλυψη τους στην επιθεώρηση «Zoological Journal of the Linnean Society»

Η φάλαινα είχε μέγεθος περίπου όσο αυτό ενός δελφινιού και είχε κοφτερά «ξυραφένια» δόντια χωρίς ιδιαίτερη ομοιότητα με τους πιο κοντινούς εν ζωή σήμερα συγγενείς του όπως οι γαλάζιες φάλαινες που περιλαμβάνονται στα μεγαλύτερα ζώα που έζησαν ποτέ.

Το κρανίο της φάλαινας είχε… βαριά κατασκευή ήταν σχεδόν «υπερενισχυμένο» σύμφωνα με τον Φιτζέραλντ. Είχε μεγάλα μάτια σχεδόν στο μέγεθος μπάλας του τένις και κοντό ρύγχος με βαθιά ριζωμένα δόντια για να αρπάζει και να σκίζει τη λεία της.

«Ουσιαστικά ήταν μια μικρή φάλαινα με μεγάλα μάτια και στόμα γεμάτο κοφτερά, κοπτικά δόντια. Φανταστείτε την καρχαριοειδή εκδοχή μιας σημερινής φάλαινας, μικρή και παραπλανητικά χαριτωμένη αλλά καθόλου ακίνδυνη» αναφέρει ο Ρουάιρι Ντάνκαν, ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Μουσείων της Βικτόριας και στο Πανεπιστήμιο Monash, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Το απολίθωμα ανήκε πιθανότατα σε ανήλικο άτομο, βάσει των ανοιχτών ριζών των δοντιών, της ελάχιστης φθοράς και των αρθρώσεων που δεν είχαν ακόμα συγχωνευτεί πλήρως. «Αυτό το άτομο πιθανόν να είχε μήκος όχι πάνω από 2 έως 2,2 μέτρα» είπε ο Φιτζέραλντ που αναφέρει ότι τα ενήλικα άτομα του είδους πιθανόν να έφταναν ή και να ξεπερνούσαν τα 3 μέτρα σε μήκος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι θάλασσες της Αυστραλίας είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά των σημερινών ήταν πιο τροπικές.

«Σε αυτές τις θάλασσες υπήρχε μια απίστευτη αφθονία ζωής, με μικρές φάλαινες, γιγάντιους πιγκουίνους, τεράστιους καρχαρίες μήκους έως και δύο φορές όσο οι σημερινοί λευκοί καρχαρίες και διάφορα άλλα πρωτόγονα δελφίνια και φάλαινες. Ήταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος» λέει ο Φιτζέραλντ.

Ήταν ένα σημείο καμπής στην ιστορία της θαλάσσιας ζωής και η αρχή μιας έκρηξης διαφοροποίησης των φαλαινών και των δελφινιών.

Ο παλαιοντολόγος καθηγητής Τζον Λονγκ από το Πανεπιστήμιο Flinders, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι το απολίθωμα ήταν ένα εντυπωσιακό εύρημα που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των εξελικτικών σταδίων μέσω των οποίων οι πρώτες σαρκοφάγες φάλαινες εξελίχθηκαν στους οργανισμούς που γνωρίζουμε οι οποίοι φιλτράρουν την τροφή τους.

Naftemporiki.gr