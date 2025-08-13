H Perplexity προσφέρει 34,5 δισ. δολάρια σε μετρητά στην Google για τον Chrome

Η Perplexity AI έκανε γνωστό ότι υπέβαλε προσφορά εξαγοράς ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά για τον πλοηγό Chrome της Alphabet (μητρικής εταιρείας της Google) ταράζοντας τα νερά στη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Πρόκειται γηια μια χαμηλή μεν, αλλά τολμηρή προσφορά, η οποία θα απαιτούσε χρηματοδότηση πολύ μεγαλύτερη από την ίδια την αποτίμηση της νεοφυούς εταιρείας.

Η Perplexity δεν είναι άγνωστη σε προσφορές που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε κάνει παρόμοια πρόταση τον Ιανουάριο για το TikTok στις ΗΠΑ, προτείνοντας συγχώνευση με την δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα προκειμένου να επιλυθούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ για την κινεζική ιδιοκτησία της πλατφόρμας.

Η εξαγορά του Chrome θα επέτρεπε στην εταιρεία να αποκτήσει πρόσβαση στους πάνω από τρία δισεκατομμύρια χρήστες του browser, προσφέροντάς της πλεονέκτημα στον αγώνα της αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που οι ρυθμιστικές πιέσεις απειλούν την κυριαρχία της Google στον κλάδο.

Η Google δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποιο σχόλιο. Η εταιρεία δεν έχει προσφέρει προς πώληση τον Chrome και σκοπεύει να ασκήσει έφεση σε απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ από πέρσι, που έκρινε ότι διατηρεί παράνομο μονοπώλιο στην online αναζήτηση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει προτείνει τον μη έλεγχο του Chrome από την Google και άρα την πώληση του σε άλλη εταιρεία ως μέρος των προτεινόμενων μέτρων.

Η Perplexity δεν αποκάλυψε ακόμη πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την προσφορά. Η τριών ετών εταιρεία έχει μέχρι τώρα συγκεντρώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδότηση από επενδυτές όπως η Nvidia και ο επενδυτικός ιαπωνικός γίγαντας SoftBank. Η τελευταία αποτίμησή της εταιρείας ήταν στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters πολλά επενδυτικά κεφάλαια έχουν προσφερθεί να χρηματοδοτήσουν ολόκληρη τη συμφωνία χωρίς ωστόσο να κατανομάζονται σε αυτή την φάση.

Καθώς μια νέα γενιά χρηστών στρέφεται σε chatbots όπως το ChatGPT της Open και το αντίστοιχο chatbot της Perplexity για απαντήσεις οι πλοηγοί Διαδικτύου επανακτούν τη σημασία τους ως βασικές πύλες προς την αναζήτηση και τα δεδομένα των χρηστών, κάτι που τους καθιστά κεντρικό σημείο στις φιλοδοξίες της Big Tech γύρω από την AI.

Η Perplexity διαθέτει ήδη τον δικό της browser με AI, τον Comet, που μπορεί να εκτελεί ορισμένες ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη, και η απόκτηση του Chrome θα της έδινε το απαραίτητο βάρος για να ανταγωνιστεί καλύτερα γίγαντες όπως η OpenAI. Η μητρική εταιρεία του ChatGPT έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον να αγοράσει τον Chrome και αναπτύσσει τον δικό της AI browser.

