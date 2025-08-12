Ανακαλύφθηκε ένα «γαλαξιακό τσαμπί σταφυλιών» στις εσχατιές του Σύμπαντος

Ένας γαλαξίας που σχηματίστηκε αρκετά νωρίς μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το μυστηριώδες φαινόμενο από το οποίο προέκυψε το Σύμπαν, φαίνεται να περιέχει τουλάχιστον 15 τεράστιες περιοχές σχηματισμού άστρων διατεταγμένες σαν τσαμπί από σταφύλια γεγονός που ανατρέπει τα κοσμικά μοντέλα.

Αυτά τα «τσαμπιά» είναι πυκνά συσσωρευμένα μέσα σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο, κάτι που οι επιστήμονες δεν περίμεναν σε αυτό το τόσο πρώιμο στάδιο ύπαρξης του Σύμπαντος.

Για την ανακάλυψη του σπάνιου γαλαξία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του βαρυτικού φακού όπου ένας γαλαξίας στο προσκήνιο, στην περίπτωση μας ο RXCJ0600-2007, λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός για να γίνουν ορατο΄θ πιο μακρινοί γαλαξίες.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James για εικόνες υψηλής ανάλυσης στο υπέρυθρο και την επίγεια συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων ALMA για χαρτογράφηση αερίου και σκόνης με μεγάλη ακρίβεια.

Γιατί έχει σημασία

Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι οι πρώιμοι γαλαξίες είχαν ομαλή κατανομή άστρων. Όμως το James Webb και το ALMA αποκάλυψαν έναν «σβωλοειδή» εσωτερικό σχηματισμό, περιοχές πυκνού αερίου που γεννούν άστρα. Αυτό δείχνει ότι ο σχηματισμός γαλαξιών ήταν πιο χαοτικός και δυναμικός απ’ ό,τι θεωρούσαν μέχρι τώρα οι κοσμολόγοι.

Με την ανακάλυψη αυτή παρέχεται η πρώτη σαφής απόδειξη σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής δομής ενός γαλαξία (συγκεκριμένα των πυκνών περιοχών σχηματισμού άστρων) και της συνολικής του περιστροφής. Αμφισβητεί έτσι προηγούμενα μοντέλα που υπέθεταν ομαλή κατανομή άστρων στους πρώιμους γαλαξίες.

Επιπλέον ανοίγει νέες ερωτήσεις για το πώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι γαλαξίες ίσως πολλοί από αυτούς να κρύβουν παρόμοιες δομές που δεν μπορούσαμε να δούμε παλαιότερα. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση «Nature Astronomy».