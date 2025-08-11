Logo Image

Η τεχνολογία πίσω από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Τεχνολογία & Επιστήμη

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της Οδύσσειας κρατάει μια κάμερα IMAX.

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της επικής ταινίας που έγιναν εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Έπειτα από έξι μήνες γυρισμάτων σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, ολοκληρώθηκε η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια» η οποία όπως έγινε γνωστό δημιουργήθηκε στο σύνολο της με την τεχνολογία IMAX.

Η τεχνολογία IMAX είναι ένα σύστημα προβολής ταινιών που προσφέρει καθηλωτική εμπειρία θέασης. Χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες οθόνες, υψηλότερη ανάλυση, ισχυρότερο ήχο και ειδική αρχιτεκτονική των αιθουσών, σχεδιασμένη για να βελτιώνει την οπτική και ακουστική εμπειρία.

Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας IMAX:

Μεγαλύτερη οθόνη:

Οι οθόνες IMAX είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις συμβατικές, συχνά κυρτές και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του οπτικού πεδίου του θεατή, δημιουργώντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία. Μπορεί να φτάνουν και τα 22 μέτρα σε ύψος ή περισσότερο.

Υψηλή ανάλυση:

Η τεχνολογία IMAX προσφέρει εικόνα υψηλής ευκρίνειας, με βαθιές αντιθέσεις και ζωντανά χρώματα, ειδικά στην έκδοση IMAX with Laser. Κάποιες ταινίες γυρίζονται εν μέρει σε IMAX και άλλες “μετατρέπονται” για IMAX προβολή.

Ισχυρό πολυκαναλικό ηχοσύστημα:

Το IMAX χρησιμοποιεί πολυκαναλικό ηχοσύστημα που προσφέρει καθαρό, δυνατό και ομοιόμορφα κατανεμημένο ήχο σε όλη την αίθουσα, τυλίγοντας τον θεατή στην ακουστική.

Ειδική αρχιτεκτονική αιθουσών:

Οι αίθουσες IMAX έχουν αμφιθεατρική διάταξη καθισμάτων και μεγάλη κυρτή οθόνη, σχεδιασμένη για να προσφέρει άριστη ορατότητα από κάθε σημείο.

IMAX with Laser:

Η τελευταία τεχνολογία της IMAX, με προβολή 4K με λέιζερ, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευκρίνεια, ζωντανά χρώματα και βαθύτερες αντιθέσεις.

