Το νέο όπλο της Κίνας: Ένα μικροσκοπικό drone που μοιάζει με κουνούπι

Μπορεί να μην φαίνεται τόσο εντυπωσιακό όσο τα μεγαλύτερα μη επανδρωμένα συστήματα που βλέπουμε να χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία, ωστόσο, το μικροσκοπικό drone θεωρείται ότι σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ειδικές επιχειρήσεις πίσω από τις γραμμές του εχθρού, όπου απαιτείται μεγάλη μυστικότητα.

«Ως drone για την επιτήρηση κτιρίων, ειδικά το εσωτερικό τους, μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν αρκετά χρήσιμο», δήλωσε στο Business Insider ο Χερμπ Λιν, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας του Στάνφορντ.

Αλλά το μικρό του μέγεθος θα μπορούσε να περιορίσει τις χρήσεις του στο πεδίο της μάχης.

«Εάν είναι πραγματικό και τροφοδοτείται με συμβατικό τρόπο, η μακροζωία του στον αέρα θα περιοριστεί από την χωρητικότητα της μπαταρίας», σχολίασε ο ερευνητής. «Επίσης, είναι πολύ ελαφρύ και επομένως μπορεί να δεχθεί εύκολα να πληγεί από τον άνεμο. Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για επιτήρηση ευρείας περιοχής», εκτίμησε.

Chinese researchers have invented a game-changing mosquito-sized bionic robot.

This can be used for info reconnaissance and other special tasks on the battlefield. pic.twitter.com/jEIl9GYsM1

