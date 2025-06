Έλον Μασκ: Νέα αποτυχία για τη SpaceX

«Την Τετάρτη στις 23:01 (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια συνηθισμένης δοκιμής στη Starbase, στο Τέξας, ο Starship 36 της SpaceX εμφάνισε καταστροφική βλάβη και εξερράγη», ανακοίνωσαν στη σελίδα τους στο Facebook οι αρχές της κομητείας του Κάμερον.

«Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κανένας τραυματισμός», διευκρίνισαν. «Πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης εφαρμόσθηκαν γρήγορα και διεξάγεται έρευνα για να προσδιορισθούν τα αίτια του περιστατικού».

Σε βίντεο που αναμεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο πύραυλος – ψηλός σαν μια πολυκατοικία περίπου 40 ορόφων και ο πιο ισχυρός που έχει κατασκευασθεί ποτέ – την μία στιγμή να είναι στην εξέδρα έτοιμος να εκτοξευθεί και την άλλη να τυλίγεται από μία πύρινη σφαίρα.

«Ο Starship, που ετοιμαζόταν για τη δέκατη δοκιμή του εν πτήσει, παρουσίασε μια μείζονα ανωμαλία την ώρα που ήταν σε εξέδρα δοκιμής στη Starbase», επιβεβαίωσε η SpaceX σε μήνυμα στο X, διευκρινίζοντας ότι μια «ζώνη ασφαλείας είχε δημιουργηθεί γύρω από το χώρο και διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης» και ότι «όλο το προσωπικό είναι σώο και ασφαλές».

