Το James Webb καταγράφει άμεσες εικόνες από… εκτροχιασμένους εξωπλανήτες

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb σημείωσε ένα ακόμη ορόσημο, καταγράφοντας μια άμεση εικόνα ενός μακρινού ψυχρού πλανήτη σε ένα πλανητικό σύστημα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από το ηλιακό μας σύστημα.

Ο εξωπλανήτης που ονομάζεται 14 Herculis c, ή 14 Her c εν συντομία περιστρέφεται γύρω από το άστρο 14 Her που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 ετών φωτός από τη Γη και είναι παρόμοιο σε μέγεθος με τον Ήλιο. Στη εικόνα του James Webb ο εξωπλανήτης εμφανίζεται ως μια αχνή, θολή πορτοκαλί κουκκίδα, το χρώμα του οποίου είναι αποτέλεσμα της θερμότητας που ακτινοβολεί από την ατμόσφαιρά του και μεταφράζεται σε ορατές αποχρώσεις.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι ο 14 Her c σχηματίστηκε πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, έχει δηλαδή παρόμοια ηλικία με αυτή της Γης ενώ διαθέτει ψυχρή ατμοσφαιρική θερμοκρασία που κυμαίνεται στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Ο 14 Her c περιστρέφεται γύρω από το αστέρι του σε απόσταση περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από αυτό απόσταση περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση που έχει η Γη από τον Ήλιο. Αν ήταν στο ηλιακό μας σύστημα θα βρισκόταν κάπου ανάμεσα στον Κρόνο και τον Ουρανό.

Αλλά, σε αντίθεση με τις επίπεδες, καλά οργανωμένες τροχιές των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα, το σύστημα 14 Herculis είναι δραματικά ασταθές. Οι δύο γνωστοί πλανήτες του, συμπεριλαμβανομένου του 14 Her c, περιστρέφονται σε γωνίες περίπου 40 μοιρών μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα μοτίβο διασταύρωσης τύπου «Χ» γύρω από το άστρο τους.

Αυτή η ασυνήθιστη διάταξη μπορεί να προκλήθηκε από την πρώιμη εκτίναξη ενός τρίτου ογκώδους πλανήτη από το σύστημα, ρίχνοντας τους υπόλοιπους δύο σε μια βαρυτικά ταραγμένη «πλανητική διελκυστίνδα» αναφέρουν οι αστρονόμοι που πήραν μέρος στις παρατηρήσεις και προσπαθούν να βρουν απαντήσεις στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους πλανήτες μεταξύ τους και με το άστρο τους και τα φαινόμενα που παράγονται ορισμένα από τα οποία είναι πιθανό να χαρτογραφούνται για πρώτη φορά.

Naftemporiki.gr