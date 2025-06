Νέα ευρήματα δείχνουν ότι η εξημέρωση των χοίρων έγινε πριν από οκτώ χιλιάδες έτη στην Κίνα

Η Κίνα θεωρείται εδώ και καιρό μια από τις τοποθεσίες για την αρχική εξημέρωση των αγριόχοιρων αλλά η ανεύρεση σχετικών ευρημάτων ήταν πάντα δύσκολη. Σε μια νέα μελέτη αρχαιολόγοι ανέλυσαν οδοντοστοιχίες αγριόχοιρων από δύο πρώιμες νεολιθικές τοποθεσίες στον ποταμό Γιανγκτσέ στη Νότια Κίνα και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εξημέρωση των χοίρων εκεί συνέβη πριν από περίπου οκτώ χιλιάδων ετών και πρόκειται για τα αρχαιότερα σχετικά ευρήματα.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε ευρήματα από την περιοχή Τζινγκτουσάν που κατοικούνταν πριν από 8.300 έως 7.800 χρόνια και την περιοχή Κουαχουτσιάο που κατοικούνταν πριν από 8.200 έως 7.000 χρόνια.

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι χοίροι κατανάλωναν τροφές και απόβλητα που σχετίζονται με τον άνθρωπο συμπεριλαμβανομένων μαγειρεμένων αμυλούχων φυτών και άλλων υλικών που προέρχονται από την προετοιμασία τροφίμων.

Η εξημέρωση ορισμένων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των χοίρων, έχει συχνά συνδεθεί με τη Νεολιθική περίοδο, όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν τη μετάβασή τους από την αναζήτηση τροφής (κυνήγι, συλλογή φυτών) στη γεωργία πριν από περίπου 10,000 χρόνια.

Οι αγριόχοιροι είναι μεγάλα, επιθετικά ζώα που ζουν στα δάση αναζητώντας τροφή συνήθως κάτω από την βλάστηση. Έχουν μεγαλύτερα κεφάλια, στόματα και δόντια από τους οικόσιτους χοίρους.

«Ενώ οι περισσότεροι αγριόχοιροι είναι φυσικά επιθετικοί, μερικοί είναι πιο φιλικοί και φοβούνται λιγότερο τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αυτοί που μπορεί να ζουν μαζί με τους ανθρώπους. Η ζωή με ανθρώπους τους έδωσε εύκολη πρόσβαση σε τροφή, επομένως δεν χρειαζόταν πλέον να διατηρούν την εύρωστη σωματική τους διάπλαση. Με την πάροδο του χρόνου, τα σώματά τους έγιναν μικρότερα και ο εγκέφαλός τους έγινε επίσης μικρότερος κατά περίπου το ένα τρίτο. Αλλά αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι προβληματική επειδή η μείωση του μεγέθους του σώματος πιθανότατα συνέβη αργότερα στη διαδικασία εξημέρωσης. Αυτό που πιθανότατα ήρθε πρώτο ήταν οι αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως το να γίνει κανείς λιγότερο επιθετικός και πιο ανεκτικός απέναντι στους ανθρώπους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι χοίροι δεν μαγειρεύουν μόνοι τους την τροφή τους, επομένως πιθανότατα την έπαιρναν από τους ανθρώπους είτε τρεφόμενοι από αυτούς είτε/και μαζεύοντας ανθρώπινη τροφή» λέει ο Δρ. Τζιατζίνγκ Γουάνγκ του Dartmouth College.

Για να μελετήσουν την εξημέρωση των χοίρων και άλλων ζώων, οι αρχαιολόγοι συχνά βασίζονταν στην εξέταση των μεγεθών και των σχημάτων των σκελετικών δομών για να επισημάνουν τη μορφολογική αλλαγή με την πάροδο του χρόνου.

Οι επιστήμονες διεξήγαγαν ανάλυση των οδοντικών δομών των δειγμάτων χοίρων από τις δύο νεολιθικές κοινότητες δείχνοντας ότι ορισμένοι είχαν μικρά δόντια παρόμοια με αυτά των σύγχρονων οικόσιτων χοίρων στην Κίνα.

