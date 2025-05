Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν ένα νέο επίπεδο ανθρώπινης συνείδησης

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «The Journal of Neuroscience» ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι ανακάλυψε πώς το αποκαλούμενο συνειδητό ή διαυγές όνειρο είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κατάσταση ύπνου, είναι στην πραγματικότητα μια εντελώς άλλη κατάσταση συνείδησης.

Το διαυγές όνειρο συμβαίνει όταν ένα άτομο συνειδητοποιεί ότι ονειρεύεται, αποκτώντας συχνά την ικανότητα να ελέγχει τα γεγονότα του ονείρου.

Για παράδειγμα, μπορεί να πετάξει, να περάσει μέσα από τοίχους ή να αντιμετωπίσει φόβους, εκμεταλλευόμενο τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει αυτή η κατάσταση.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα διαυγή όνειρα είναι απλώς πιο «ζωντανές» ή έντονες εκδοχές των τυπικών ονείρων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της φάσης ύπνου REM (ταχεία κίνηση των ματιών) που είναι μια φυσιολογική φάση του κύκλου ύπνου που χαρακτηρίζεται από αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα.

Αλλά αυτή η νέα μελέτη δείχνει ότι τα μοτίβα της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός διαυγούς ονείρου είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κανονικών ονείρων και εγρήγορσης. Αυτά τα μοτίβα αντικατοπτρίζουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούνται και επικοινωνούν οι περιοχές του εγκεφάλου, που συνδέονται με αλλαγές στην αντίληψη, τη μνήμη, την αυτογνωσία και τον γνωστικό έλεγχο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα διαυγή όνειρα συσχετίστηκαν με μειωμένα κύματα βήτα εγκεφάλου (τα οποία συνειδητότητα με την εγρήγορση) σε δύο διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν τη χωρική επίγνωση, την αίσθηση της αφής και την αυτοαντίληψη. Εν τω μεταξύ, τα κύματα γάμμα, που υποδηλώνουν αυξημένη εστίαση και συνείδηση, αυξήθηκαν στον έσω προμετωπιαίο φλοιό, μια περιοχή που εμπλέκεται στην αυτοαναφορική σκέψη και τη μεταγνώση.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το διαυγές όνειρο είναι μια μοναδική νευρική κατάσταση, που προσφέρει νέες ιδέες για τη συνείδηση και πιθανές εφαρμογές στη θεραπεία. «Αυτή η έρευνα ανοίγει την πόρτα σε μια βαθύτερη κατανόηση του διαυγούς ονείρου ως μια περίπλοκη κατάσταση συνείδησης, υποδεικνύοντας την πιθανότητα ότι η συνειδητή εμπειρία μπορεί να προκύψει από τον ίδιο τον ύπνο» λέει ο επικεφαλής της έρευνας Καγκατάι Ντεμιρέλ από το Πανεπιστήμιο Radboud Medical Center στην Ολλανδία.

«Αυτή η εργασία προσφέρει μια προοπτική που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την παραδοσιακή δυαδική άποψη του ύπνου και της εγρήγορσης σε μελλοντικές έρευνες», πρόσθεσε.

Οι πηγές

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων από προηγούμενες μελέτες ύπνου οι οποίες έκαναν καταγραφές της εγκεφαλικής δραστηριότητας με ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα σε αυτό που πιστεύουν ότι είναι τώρα το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων σε αυτόν τον τομέα.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας για την εγρήγορση, τον ύπνο REM και τα διαυγή όνειρα για να προσδιορίσουν τι κάνει κάθε κατάσταση μοναδική.

Σε επιφανειακό επίπεδο, η εγκεφαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των διαυγών ονείρων δεν έμοιαζε τόσο διαφορετική από τον ύπνο REM. Αλλά όταν οι ερευνητές έψαξαν βαθύτερα τις πηγές ηλεκτρικών σημάτων στον εγκέφαλο, βασικές διαφορές άρχισαν να διαμορφώνονται. Η μείωση στα κύματα βήτα που σχετίζονται με τα διαυγή όνειρα απομονώθηκε στον δεξιό κροταφικό λοβό (ο οποίος ελέγχει τη χωρική επίγνωση και τη μη λεκτική μνήμη) και τον βρεγματικό λοβό (που ελέγχει τις αισθήσεις και την αυτοαντίληψη).

Τα κύματα βήτα είναι εγκεφαλικά κύματα υψηλής συχνότητας που συνήθως σχετίζονται με μια κατάσταση εγρήγορσης. Συμμετέχουν στη συνειδητή σκέψη και τη λογική σκέψη και τείνουν να έχουν διεγερτική επίδραση.

Τα μοτίβα

Οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτή η μείωση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη διαδικασία του εγκεφάλου να αναγνωρίσει ότι το όνειρο δεν είναι πραγματικό, επιτρέποντας έτσι στον ονειροπόλο να συνειδητοποιήσει ότι ονειρεύεται. Βρήκαν επίσης μια αύξηση των κυμάτων γάμμα στο δεξιό προκούνιο, το τμήμα του εγκεφάλου που παίζει σημαντικό ρόλο στη χωρικά καθοδηγούμενη συμπεριφορά και στη φαντασία των δικών του ενεργειών.

Αυτό το κύμα δραστηριότητας γάμμα συνέπεσε με τη στιγμή που ο ονειροπόλος συνειδητοποιεί ότι ονειρεύεται, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αντανακλά περαιτέρω τη διαδικασία του εγκεφάλου να γίνει διαυγής ενώ κοιμάται. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτά τα πρότυπα εγκεφαλικής δραστηριότητας είναι εντελώς μοναδικά για τα διαυγή όνειρα, υποδεικνύοντας ότι είναι η δική του κατάσταση συνείδησης.

Αλλά ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι βρήκαν επίσης ότι αυτά τα μοτίβα μοιάζουν περισσότερο με την εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με τις επιπτώσεις ψυχοδραστικών παρασκευασμάτων όπως το LSD και η αγιαχουάσκα. Όπως τα διαυγή όνειρα, αυτές οι ψυχεδελικές εμπειρίες συνδέονται επίσης με αλλαγές δραστηριότητας στον προκούνιο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Ενώ τα ψυχεδελικά φαινόμενα συχνά οδηγούν σε διάλυση του εγώ και μειωμένη αυτοαναφορική επεξεργασία. Τα διαυγή όνειρα μπορεί στην πραγματικότητα να αξιοποιούν στοιχεία αυτογνωσίας και ελέγχου» αναφέρουν οι ερευνητές στην εργασία τους.

Naftemporiki.gr

Jump to content

UK News Website of the Year 2024

Subscribe now

Log in

Scientists discuss new habitats for mammoth revival

US biotech company Colossal in talks with governments around world to find suitable environment for species if project successful

When scientists first mooted the idea of bringing back the mammoth, it was met with raised eyebrows and widespread incredulity among the scientific community.

Now, with the creation of the first “woolly mice”, the unthinkable might soon become a reality.

On Tuesday, scientists at Colossal, the US biotech start-up, announced they had engineered mice with golden shaggy fur and the ability to withstand the cold, in a test run to see if the traits could be transferred successfully to mammals.

The company is now so confident it can bring back the mammoth in the next few years, that it is already in talks with governments across the world to find a suitable habitat for the creatures to roam.

Dr Beth Shapiro, the chief science officer at Colossal, said: “The ultimate goal is to have these animals live in the wild somewhere.

“We’ve been talking to several different state governments and national governments about where they might go for the early stages.

“We need to have animals in an environment where we can very carefully watch them, make sure that they’re healthy for some time, before they are actually released into the wild.

“We’re still early in the stages of figuring out exactly where they will go. They lived throughout the central part of North America, even into Mexico.

“They don’t necessarily need to be in the Arctic, although if we make them cold tolerant, then probably they’ll be happiest somewhere colder.”

Colossal also wants to resurrect the dodo, which it intends to rewild on Mauritius, the original home of the flightless bird that was hunted to extinction in the 17th century. Discussions are ongoing with the Mauritian government.

Dr Shapiro, an evolutionary molecular biologist, joined Colossal in 2024 from the University of California, where her team was the first to sequence the dodo from a specimen in the Oxford University Museum of Natural History.

Colossal has already successfully created ‘woolly mice’ Credit: Colossal Biosciences via AP

“I did my PhD at Oxford, and I would walk by that dodo sample every day when I was going to our ancient DNA lab,” she added.

“Eventually I got permission to take a sample and figured out that a dodo is a type of pigeon and its closest living relative is something called a Nicobar pigeon, which is a really beautiful bird.

“We’re trying to identify what DNA sequences we need to change if we’re going to take a Nicobar pigeon and turn it into a flightless, big headed, pretty freaking cool dodo.

“But we’re also working with government and nonprofit organisations on Mauritius to develop plans for rewilding, because one of the things that we need to do with a dodo is have a safe place for it to be released into the wild.”

Birds are trickier to bring back than mammals because they cannot be cloned. Instead, scientists need to come up with a different way of passing edits on to the next generation.

The technique they are working on involves using a needle to suck primordial germ cells – which will become sperm or eggs – from a developing Nicobar pigeon embryo so they can edit them with dodo genes in the lab.

The edited germ cells can then be put into a surrogate bird which does not make its own germ cells, and so will be then passed on to an embryo.

There is no date yet for resurrecting the dodo, but the mammoth may be just a few years away.

Mammoths share 99.5 per cent of their genes with Asian elephants, so bringing them back is largely a case of finding missing genetic traits linked to cold adaptation, such as long shaggy coats and fat storage.

The idea was first put forward by Harvard geneticist Professor George Church in 2008, who had become interested in attempts to sequence the mammoth genome by Swedish scientists.

The genome was finally fully sequenced in 2015 and in the same year Church’s team successfully copied some woolly mammoth genes into the genome of an Asian elephant.

At the time, Church predicted that the animal could be resurrected by the end of the decade, however progress stalled until he founded Colossal in 2021 with entrepreneur Ben Lamm, which has brought millions of dollars of investment.

Dr Shapiro said: “When the company was launched, they said they hoped to see the first mammoth in 2028, and I think our team is on track to be able to create cells and embryos by 2027 sometime.

“After that, we have a 22 month gestation period, and that’s just a lot of stuff that could happen that’s completely out of our control. There are a lot of unknowns in there, and some of it is just biology. And biology is hard.”

The woolly mice success paves the way for multiple genetic traits to be introduced to Asian elephant DNA, and resurrect the mammoth, which died out around 10,000 years ago.

Dr Beth Shapiro, chief science officer at Colossal, says the company’s research could help modern elephants, too Credit: Heathcliff O’Malley

“We put all the genetic edits together for the first time which is something that we’re going to have to do if we want to change an elephant genome into a mammoth genome, or a Nicobar pigeon genome into a dodo genome,” said Dr Shapiro.

“We’ve confirmed our hypotheses that these are the genes that we want to target for the mammoth project.”

Elephants have a 22 month gestation, and it takes another more than a decade to reach sexual maturity, so it is not feasible to test genetic edits out on real animals until scientists are sure they will work. They are also an endangered species.

Mice, on the other hand, have a 20 days gestation, so researchers can tell quickly if their work has been a success. But the mice are still well looked after.

“We didn’t just go ahead and shove mammoth genes into a mouse,” added Dr Shapiro. “We know these genes have been studied in the past and are associated with healthy mice that can live and thrive in a normal environment.

“They’re well treated. At Colossal, they have these cute little runs and wooden houses that they can hide in and things like that. Ben really likes them, so they get superstar treatment.”

While the mammoth and dodo might get all the attention, the team is also working on resurrecting the Tasmanian tiger (thylacine) and has future plans to bring back a giant bear from the Ice Age and a five foot tall beaver.

Although bringing back animals from extinction has echoes of Jurassic Park, the team at Colossal hope that the techniques they are pioneering could uncover lost genetic traits from the past and ensure that no species alive today need ever go permanently extinct.

The company has also been focusing on endangered animals such as the vaquita, a porpoise which is also one of the most threatened marine species on the planet, the northern white rhino, which is on the brink of extinction, and the pink pigeon, a rare species found in Mauritius.

And resurrecting the mammoth might also save the elephant.

Dr Shapiro added: “If we create elephants that are able to live in habitats outside of their natural zone, by making them better adapted to living in cold places, then this means that we can have more habitats that we might be able to protect, that are available to elephants as well.”

•

Σε μια κίνηση ορόσημο προς το μέλλον της καθαρής ενέργειας ο βρετανός υπουργός για θέματα της Σκωτίας Ίαν Μάρει πάτησε το κουμπί λειτουργίας στο νέο αιολικό πάρκο Moray West της Ocean Winds. Το αιολικό πάρκο Moray West, που βρίσκεται 20 χλμ. από την ακτή Buckie, είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Σκωτίας. Θα παράγει ισχύ έως και 882 MW – αρκετή για να τροφοδοτήσει 1,3 εκατομμύρια σπίτια – τα μισά νοικοκυριά της Σκωτίας.

https://www.youtube.com/watch?v=7qeAIvOsLjM

Το ερευνητικό πρόγραμμα ANEMEL πέτυχε βιώσιμη παραγωγή πράσινου υδρογόνου από πηγές νερού χαμηλής ποιότητας. Το πράσινο υδρογόνο έχει μεγάλες δυνατότητες στον στόχο προς τις μηδενικές εκπομπές βλαβερών αερίων. Ωστόσο, οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής για αυτό μπορεί να αποδειχθούν χρονοβόρες, δαπανηρές και αναποτελεσματικές. Τώρα, οι ερευνητές διερευνούν νέες μεθόδους για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου από πηγές νερού χαμηλής ποιότητας, όπως το θαλασσινό νερό και τα λύματα.

https://www.youtube.com/watch?v=p0bJY4ONBcg

Το 2021 Κίνα και Ρωσία συμφώνησαν στην κατασκευή μιας επανδρωμένης βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι θέλει να κατασκευάσει ένα σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη βάση για να καλύπτει απρόσκοπτα τις ανάγκες λειτουργίας της. Κινέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν πλέον σοβαρά την υλοποίηση ενός πυρηνικού σταθμού στο φεγγάρι.

https://www.youtube.com/watch?v=aiVvF62w-JQ

Το Ιαπωνικό πρόγραμμα FAST παραγωγής πυρηνικής σύντηξης υποστηρίζει ότι έχει κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο που θα μπορέσει να φτάσει σε αυτό το ορόσημο για την παραγωγή ενέργειας για την ανθρωπότητα μέχρι το 2030 όταν αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες βρίσκονται ακόμη δεκαετίες μακριά από το στόχο.

https://www.youtube.com/watch?v=mExpdSQqTEU

Η Ισπανία και η Πορτογαλία διαθέτουν ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο ενεργειακό δίκτυο που λειτουργεί ως ενεργειακό νησί και συνδέεται με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω ενός μικρού αριθμού διασυνοριακών διασυνδέσεων με τη Γαλλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει εδώ και χρόνια για μεγαλύτερη ολοκλήρωση των ενεργειακών συστημάτων των χωρών, αλλά ενώ η Μαδρίτη, η Λισαβόνα και το Παρίσι έχουν επανειλημμένα σηματοδοτήσει τη βούλησή τους να προχωρήσουν με αυτό το σχέδιο, η πρόοδος είναι αργή.

Ο χειριστής E-Redes της Πορτογαλίας είπε ότι το μπλακ άουτ οφειλόταν σε “πρόβλημα στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας” και ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μετά το μπλακ άουτ υποδηλώνουν ότι μια ανισορροπία τάσης ευθύνεται για την κατάρρευση.

Ο υπουργός Προεδρίας της Πορτογαλίας Αντόνιο Λεϊτάο Αμάρο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Lusa ότι η ανισορροπία φαίνεται να συνδέεται με «ένα πρόβλημα στο δίκτυο μεταφορών της Ισπανίας, οι ακριβείς λεπτομέρειες του οποίου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί».

Η αντίθεση της Ισπανίας στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και η υποστήριξή της στην Ουκρανία ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας την έχουν καταστήσει σημαντικό στόχο κυβερνοεπιθέσεων. Η Κοινή Διοίκηση Κυβερνοχώρου, η οποία αναφέρεται στο Επιτελείο Άμυνας και επιβλέπει την κυβερνοασφάλεια, και το Εθνικό Κρυπτολογικό Κέντρο, εξετάζουν και τα δύο για το μπλακ άουτ.

Τεράστιες διακοπές ρεύματος στην Ευρώπη προκλήθηκαν στο παρελθόν από μικρές διακοπές στα εθνικά συστήματα δικτύου. Το 2003 ολόκληρη η Ιταλία έμεινε χωρίς ρεύμα μετά την απενεργοποίηση μιας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελβετία από ένα δέντρο.

Ο όρος «ενεργειακό νησί» χρησιμοποιείται για να περιγράψει αντικρουόμενες έννοιες της συνδεσιμότητας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί να θεωρούν την ενεργειακή τους νησίδα είτε ως υποχρέωση είτε ως περιουσιακό στοιχείο. Τα ενεργειακά νησιά διαφέρουν ως προς τα φυσικά, πολιτικά και υπηρεσιακά τους όρια. Οι χώρες μπορούν να μεταβούν μεταξύ έξι διαφορετικών τύπων ενεργειακών νησιών.

Naftemporiki.gr