Θα φορούσατε ρούχα και θα χρησιμοποιούσατε τσάντες από δέρμα… Τυραννόσαυρου;

Ανακοινώθηκαν τα σχέδια για τη δημιουργία δέρματος κατασκευασμένο από το DNA του Τυραννόσαυρου κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούν να δημιουργηθούν μια σειρά από προϊόντα (ρούχα, τσάντες, καθίσματα αυτοκινήτου κ.α.) από το δέρμα του προϊστορικού θηρίου.

Μια ομάδα επιστημόνων θα «συνδυάσει τη δημιουργική καινοτομία, τη γονιδιωματική μηχανική και την προηγμένη μηχανική ιστών για να αρχίσει να παράγει βιώσιμα πολυτελή υλικά από προϊστορικά είδη». Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα που περιελάμβανε την εξαγωγή ενός θραύσματος κολλαγόνου από ένα απολίθωμα T.rex που βρέθηκε το 1988 στη Μοντάνα.

Ήταν ένα από τα πληρέστερα δείγματα την εποχή της ανακάλυψης του, και περιείχε ακόμη και διατηρημένες πρωτεΐνες αίματος. Τώρα ομάδα ειδικών θα χρησιμοποιήσει αυτό το θραύσμα για να αναδημιουργήσει μια πλήρους μήκους αλληλουχία κολλαγόνου του T.rex. Μόλις βεβαιωθούν ότι μοιάζει γενετικά με αυτό του βασιλιά των δεινοσαύρων θα το ενσωματώσουν σε κύτταρα δέρματος που θα έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο για να ανασυνθέσουν το δέρμα του κορυφαίου θηρευτή που πάτησε το πόδι του στη στεριά της Γης.

Το όλο σχέδιο αποτελεί συνεργασία The Organoid Company, της Lab-Grown Leather Ltd και της εταιρείας δημιουργικού VML και το δέρμα θα αναπτυχθεί σε εργαστήριο στο Νιούκαστλ στη Βρετανία. «Αυτό το έργο είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία αιχμής του γονιδιώματος και των πρωτεϊνών για να δημιουργήσουμε εντελώς νέα υλικά. Με την ανακατασκευή και τη βελτιστοποίηση αρχαίων πρωτεϊνικών αλληλουχιών, μπορούμε να σχεδιάσουμε το δέρμα του T.rex, ένα βιοϋλικό εμπνευσμένο από την προϊστορική βιολογία, και να το κλωνοποιήσουμε σε μια προσαρμοσμένη κυτταρική σειρά» λέει Τόμας Μίτσελ, Διευθύνων Σύμβουλος της The Organoid Company,

Ο Μπας Κόρστνερ, επικεφαλής του τμήματος δημιουργικού της VML, πρόσθεσε: «Με το δέρμα του T.rex αξιοποιούμε τη βιολογία του παρελθόντος για να δημιουργήσουμε τα πολυτελή υλικά του μέλλοντος. Αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία αντιπροσωπεύει τη διασταύρωση της δημιουργικής καινοτομίας και της βιοτεχνολογίας αιχμής».

Οι ιθύνοντες του εγχειρήματος αναφέρουν ότι οι περιβαλλοντικές και ηθικές επιπτώσεις του σχεδιασμού τους είναι σημαντικές. Η παραδοσιακή παραγωγή δέρματος συνδέεται με εκτεταμένη αποψίλωση των δασών, ενώ ορισμένες διαδικασίες βυρσοδεψίας περιλαμβάνουν τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών όπως το χρώμιο, που μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση.

