Διαστημικό τηλεσκόπιο που θα «δει» τη γέννηση του Σύμπαντος και νέο ηλιακό παρατηρητήριο εκτόξευσε η NASA (βίντεο)

Νέες αποστολές μελέτης του ηλιακού μας συστήματος και του Σύμπαντος εκτοξεύτηκαν από τη διαστημική βάση Vandenberg στη Καλιφόρνια. Η NASA στέλνει στο Διάστημα ένα ακόμη τηλεσκόπιο αλλά και τέσσερις δορυφόρους παρατήρησης του Ήλιου.

Η αποστολή SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) έχει σχεδιαστεί για να χαρτογραφήσει ολόκληρο τον ουράνιο θόλο μελετώντας εκατοντάδες εκατομμύρια γαλαξίες και συλλέγοντας δεδομένα που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να αποκαλύψουν τι συνέβη στα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το μυστηριώδες φαινόμενο από το οποίο προέκυψε το Σύμπαν. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα ρίξουν νέο φως στην εξέλιξη του Σύμπαντος.

Η εκτόξευση είχε αναβληθεί αρκετές φορές από τα τέλη Φεβρουαρίου για περαιτέρω ελέγχους του πυραύλου που θα μετέφερε το τηλεσκόπιο και τους δορυφόρους στο Διάστημα αλλά και εξαιτίας της κακοκαιρίας στην τοποθεσία εκτόξευσης.

Το παρατηρητήριο SPHEREx κόστους 488 εκατομμυρίων δολαρίων θα ερευνήσει ολόκληρο τον ουράνιο θόλο τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της διετούς αποστολής του. Τα όργανά του θα παρατηρούν το Σύμπαν σε 102 διαφορετικά χρώματα και διάφορα μήκη κύματος τα οποία η NASA αναφέρει ότι είναι περισσότερα από οποιαδήποτε προηγούμενη αποστολή.

Οι δορυφόροι της αποστολής PUNCH από την πλευρά τους θα μελετήσουν το πώς τα φαινόμενα στην εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου μετατρέπονται στον αποκαλούμενο ηλιακό άνεμο. Με τον όρο ηλιακός άνεμος οι επιστήμονες περιγράφουν τις κολοσσιαίες ποσότητες ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων που δημιουργούν πολλά φαινόμενα στο ηλιακό σύστημα όπως την ηλιόσφαιρα, μια τεράστια περιοχή στο διαστρικό ενδιάμεσο που περιβάλλει το ηλιακό σύστημα, αλλά και το σέλας στους πλανήτες. Προκαλούν επίσης τις αποκαλούμενες γεωμαγνητικές καταιγίδες που όσον αφορά τη Γη δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας στους δορυφόρους και τα επίγεια ηλεκτρικά δίκτυα.

Naftemporiki.gr