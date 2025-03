Η MEDIACUBE αναδεικνύεται Social Media Agency of the Year

Η MEDIACUBE μπαίνει στο 2025 με την κορυφαία διάκριση “Social Media Agency of the Year”. Αναδεικνύει τη σημασία των Social Media για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τη δύναμη ενός στρατηγικού συνεργάτη, που διαθέτη την ικανότητα και την τεχνογνωσία για να δημιουργήσει μοναδικά Emojional Stories!

Το 2024 αποτέλεσε ένα έτος–ορόσημο για τη MEDIACUBE. Η εταιρεία συμπλήρωσε 20 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ, ενίσχυσε το ήδη ισχυρό πελατολόγιό της και κατέκτησε 41 επιπλέον βραβεία στα πλαίσια των σημαντικότερων βραβεύσεων του κλάδου για το 2024. Η μεγαλύτερη όμως διάκριση ήταν η ανάδειξή της ως “Social Media Agency of the Year”, επιβεβαιώνοντας την αδιάκοπη αριστεία και καινοτομία της στον δυναμικό αυτό κλάδο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική αυτή η βράβευση και ποιος είναι ο ρόλος των social media στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα; Ρωτήσαμε την ομάδα της MEDIACUBE η οποία, με την εμπειρία της, ρίχνει φως σε αυτά τα ερωτήματα.

Γιατί η παρουσία στα social media είναι απαραίτητη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

MEDIACUBE: Τα social media είναι, για τη συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων επιχειρήσεων, κάτι πολύ παραπάνω από μια επιλογή προβολής. Συνιστούν βασικό πυλώνα επικοινωνίας με το κοινό, ένα ακόμη μέσο ενίσχυσης του awareness, κανάλι εξυπηρέτησης των πελατών της εκάστοτε επιχείρησης, όπως και πρωταρχική πηγή εσόδων, αναλόγως του κλάδου που γίνεται λόγος.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που επιδιώκουν οι εταιρείες μέσω της παρουσίας τους στα social media;

MEDIACUBE:

Μοντέρνο brand image: Οι εταιρείες επιδιώκουν να προβάλλουν μια φρέσκια, φιλική και ελκυστική εικόνα, που θα ξεχωρίζει σε ένα ανταγωνιστικό digital περιβάλλον.

Μεγιστοποίηση προβολής: Μέσα από τα social media, οι εταιρείες μπορούν να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, φτάνοντας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ομάδες-στόχους, αυξάνοντας τις πιθανότητες προσέλκυσης νέων πελατών.

Καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες: Τα social media προσφέρουν αμφίδρομη επικοινωνία, επιτρέποντας άμεση ανταπόκριση σε ερωτήματα ή παράπονα και ενισχύοντας την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη.

Οπότε που καταλήγουμε τελικά; Social media για brand awareness ή πωλήσεις;

MEDIACUBE:

Και για τα δύο! Η αναγνωρισιμότητα ενός brand αυξάνεται με συστηματική παρουσία, στοχευμένο περιεχόμενο και συνεχή επικοινωνία. Παράλληλα, κάθε επιχείρηση επιδιώκει βελτίωση του ROI και αύξηση του κύκλου εργασιών της. Τα social media παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω στοχευμένων διαφημίσεων, βοηθώντας παράλληλα και στην ανάπτυξη μιας κοινότητας πιστών πελατών, που αποτελούν τη βάση για επαναλαμβανόμενες αγορές και αξιόλογα word-of-mouth αποτελέσματα.

Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι;

MEDIACUBE:

Οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν σε ξεκάθαρους στόχους, κατάλληλο budget, δημιουργικότητα, καινοτομία, branding, στρατηγική και διαρκές optimisation.

Στόχοι: Να οριστούν σαφείς, μετρήσιμοι στόχοι, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος και να προσαρμόζονται οι ενέργειες.

Budget: Η σωστή επένδυση σε social media ads εξασφαλίζει ευρύτερη εμβέλεια, καλύτερη στόχευση και υψηλότερα conversion rates.

Δημιουργικότητα: Eye-catching γραφικά, ευφάνταστα κείμενα, engaging reels και ιστορίες που προκαλούν το συναίσθημα κάνουν τη διαφορά στην επικοινωνία.

Καινοτομία: Χρήση νέων τεχνολογιών, αυτοματισμών και AI για διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Branding: Μια συνεπής εταιρική ταυτότητα βοηθά το κοινό να αναγνωρίζει αμέσως το brand σε κάθε πλατφόρμα.

Αφήσαμε τελευταία τη στρατηγική. Ποιός είναι ο ρόλος της στην επιτυχία στα social media;

MEDIACUBE: Η επιτυχημένη παρουσία στα social media δεν είναι ζήτημα καλού «guesswork», αλλά ενός ολοκληρωμένου πλάνου που περιλαμβάνει:

Στόχευση κοινού: Μέσω data-driven μεθόδων και έξυπνων segmentations, το κατάλληλο μήνυμα προβάλλεται στον κατάλληλο χρήστη.

Segmentation: Η αποτελεσματική στόχευση δεν περιορίζεται μόνο στον διαχωρισμό του κοινού κατά ηλικία ή φύλο, αλλά μέσω αξιοποίησης ενδιαφερόντων και συμπεριφορών του κοινού, καθώς και τεχνικών remarketing.

Κατάλληλο μήνυμα: Πρέπει να είναι ελκυστικό, σύντομο και ουσιαστικό, ώστε να τραβήξει την προσοχή σε ελάχιστο χρόνο.

Optimization: Απαιτείται συνεχής ανάλυση δεδομένων, A/B testing, παρακολούθηση conversions και επανεξέταση της συνολικής στρατηγικής και στόχων, ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

Πόσο εύκολο είναι για μια εταιρεία να επιτύχει όλα τα παραπάνω; Χρειάζεται έναν συνεργάτη σε όλο αυτό το social «ταξίδι» της;

MEDIACUBE:

Η επιλογή κατάλληλου συνεργάτη είναι κρίσιμη. Με 20+ χρόνια παρουσίας, η MEDIACUBE συνδυάζει τεχνογνωσία και στρατηγική προσέγγιση για να επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα στον ολοένα μεταβαλλόμενο χώρο του digital marketing.

Γιατί λοιπόν μια εταιρεία να επιλέξει να συνεργαστεί με τη MEDIACUBE;

MEDIACUBE:

Έχοντας αναγνωριστεί ως ένα από τα top digital agencies της Ελλάδας, κατακτώντας το βραβείο “Performance Agency of the Year” για το 2022 και το 2023, η MEDIACUBE απέδειξε την ηγετική της θέση στον κλάδο. Το βραβείο “Social Media Agency of the Year” επιβεβαιώνει αντίστοιχα την υπεροχή της στον χώρο των social media.

Το 2024 κέρδισε, επίσης, 18 βραβεία για την ίδια και πελάτες της – ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., INTERSPORT Greece, Domes Resorts & Reserves, Α. Ισμαήλος Α.Ε. & Μπαρ Μπεε Κιου – συμπεριλαμβανομένων 2 Grand Winner Awards σε META & YouTube, 1 Platinum, 10 Gold, 3 Silver και 2 Bronze.

Ως Google Premier Partner επί 16 συναπτά έτη και META Business Partner για 5η συνεχόμενη χρονιά, η MEDIACUBE έχει πρόσβαση σε καινοτόμα εργαλεία και beta λειτουργίες, ενώ διαθέτει και μια εξειδικευμένη ομάδα TikTok certified επαγγελματιών.

Τέλος, με ισχυρά θεμέλια βασισμένα στις αξίες της – Excellence, Wisdom, Innovation, Honesty & Care – η εταιρεία έχει καταφέρει να χτίσει μακροχρόνιες και αξιόπιστες συνεργασίες με ορισμένες από τις πιο γνωστές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού: attica, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., INTERSPORT, Daikin, L’Oreal, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ψυχογιός, Toi&moi, Media Strom, l’artigiano, ABB, Pfizer, Μεϊδάνης και άλλες.

Ποιες είναι οι καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία που προσφέρει η MEDIACUBE στον κόσμο των social media και πώς συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών της;

MEDIACUBE:

Σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο χώρο, όπως αυτόν των Social Media, Η MEDIACUBE καταφέρνει να πρωτοπορεί, παρέχοντας στους πελάτες της καινοτόμες υπηρεσίες, όπως

Conversational marketing μέσω Viber: Η MEDIACUBE τιμήθηκε με Platinum βραβείο στα Social Media Awards 2024 για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, που επιτρέπει αμεσότητα, προσωποποιημένη επικοινωνία και ενίσχυση του loyalty.

Pinterest marketing: Λίγα agencies αξιοποιούν πλήρως το Pinterest. Η MEDIACUBE αναπτύσσει και υλοποιεί στρατηγικές για να προσελκύουν οι πελάτες ένα ιδιαίτερα στοχευμένο κοινό, αξιοποιώντας τη δυναμική του οπτικού περιεχομένου της πλατφόρμας.

Εξειδικευμένο digital media team: Δημιουργεί οπτικό υλικό και περιεχόμενο ειδικά για τα social media, εστιάζοντας σε καινοτόμες, διαδραστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις τάσεις και προτιμήσεις των χρηστών.

Πώς βλέπει η MEDIACUBE το μέλλον του social media marketing και πού τοποθετείται μέσα στις εξελίξεις;

MEDIACUBE:

Το μέλλον των social media, για τη MEDIACUBE, συνοψίζεται σε δύο λέξεις: Emojional Stories – όταν μια εταιρεία κατανοήσει πραγματικά το συναίσθημα του χρήστη και τους λόγους που επιλέγει να βρίσκεται σε μια πλατφόρμα, τότε μπορεί να «μιλήσει» τη γλώσσα του και να βρεθεί δίπλα του.

Το 2025, τα social media επικεντρώνονται σε αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες. Οι πλατφόρμες μικρο-βίντεο όπως το TikTok εξακολουθούν να κυριαρχούν, προβάλλοντας σύντομες, αυθόρμητες στιγμές που προσελκύουν Gen Z και Millennials. Παράλληλα, AR περιεχόμενο και εμπειρίες μέσω metaverse αλλάζουν τον τρόπο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και αγορών.

Αν, λοιπόν, τα social media είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο μια επιχείρηση ευελπιστεί να αφήσει ένα ανεξίτηλο ψηφιακό αποτύπωμα, η MEDIACUBE λειτουργεί σαν πυξίδα και υποδεικνύει ότι, όταν οι καλές ιδέες συναντούν τη αποτελεσματική στρατηγική και τη σωστή εκτέλεση, τότε πράγματι μπορούν να δημιουργηθούν “Emojional Stories” που ξεπερνούν κάθε προσδοκία!