Κινεζικό ρόβερ εντόπισε στον Άρη τις αμμώδεις παραλίες ενός αρχαίου ωκεανού

Είναι διαπιστωμένο ότι ο Άρης είχε υγρό παρελθόν. Λίμνες και ποτάμια διέτρεχαν κάποτε την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχαν και μεγάλες θάλασσες ή ωκεανοί ίχνη των οποίων εντόπισε ο κινεζικός ρομποτικός εξερευνητής Zhurong. Η ύπαρξη του νερού στην επιφάνεια του Άρη όπως είναι ευνόητο αυξάνει τις πιθανότητες να είχαν κάνει την εμφάνιση τους κάποιες μορφές ζωής έστω και σε μικροβιακό επίπεδο.

Το Zhurong που έχει πάρει το όνομά του από τον θεό της φωτιάς στην κινεζική μυθολογία προσεδαφίστηκε τον Μάιο του 2021 στην περιοχή Utopia Planitia («Πεδιάδες της Ουτοπίας») ένα αχανές λεκανοπέδιο ανάμεσα στον ισημερινό και τον βόρειο πόλο του Άρη.

Το Zurong ζυγίζει 240 κιλά και διαθέτει επιστημονικά εργαλεία ανάμεσα στα οποία μια υψηλής ευκρίνειας τοπογραφική κάμερα για μελέτες του επιφανειακού εδάφους και την ατμόσφαιρα του Άρη. Το ρόβερ λειτούργησε για ένα χρόνο αναζητώντας ίχνη αρχαίας ζωής αλλά και το νερό κάτω από την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα ραντάρ που «διεισδύει» στο υπέδαφος.

Διεθνής ομάδα ερευνητών δημοσιεύει στην επιθεώρηση «National Academy of Sciences» τα ευρήματα της μελέτης που έκανε από δεδομένα που συνέλεξε το Zhurong. Σύμφωνα με τους ερευνητές το ρόβερ εντόπισε τα ίχνη από αμμώδεις παραλίες που υπήρχαν στην ακτογραμμή ενός μεγάλου ωκεανού που μπορεί να υπήρχε πολύ καιρό πριν στις βόρειες πεδιάδες του Άρη.

Η ζωή

Τα ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη αυτού του υποθετικού ωκεανού, που ονομάζεται Deuteronilus, και υπήρχε στον Άρη πριν από περίπου 3,5 με 4 δισεκατομμύρια χρόνια όταν ο άγονος και ερημικός σήμερα Άρης διέθετε πιο παχιά ατμόσφαιρα και θερμότερο κλίμα.

Ένας ωκεανός υγρού νερού στην επιφάνεια του Άρη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε ενδεχομένως να φιλοξενούσε ζωντανούς οργανισμούς, όπως οι αρχέγονες θάλασσες της πρώιμης Γης. Το ραντάρ συνέλεξε δεδομένα σε βάθος 80 μέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Οι εικόνες ραντάρ εντόπισαν σε βάθη 10-35 μέτρα υπόγεια παχιά στρώματα υλικού με ιδιότητες παρόμοιες με την άμμο, όλα με κλίση στην ίδια κατεύθυνση και σε γωνία παρόμοια με αυτή των παραλιών στη Γη ακριβώς κάτω από το νερό όπου η θάλασσα συναντά τη στεριά. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν αυτές τις δομές που εκτείνονται 1.2 χλμ. κατά μήκος της διαδρομής του ρόβερ.

«Η επιφάνεια του Άρη έχει αλλάξει δραματικά σε 3.5 δισεκατομμύρια χρόνια αλλά χρησιμοποιώντας ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος βρήκαμε άμεσες ενδείξεις παράκτιων δομών» δήλωσε ο πλανητολόγος Χάι Λιού του Πανεπιστημίου Guangzhou, μέλος της επιστημονικής ομάδας της αποστολής Tianwen-1 με την οποία ταξίδεψε το ρόβερ στον Άρη και εκ των επικεφαλής της μελέτης που

Στη Γη, θα χρειάζονταν εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν αποθέσεις σε παραλίες αυτού του μεγέθους, είπαν οι ερευνητές, υποδηλώνοντας ότι στον Άρη υπήρχε ένα μεγάλο και μακρόβιο σώμα νερού με κυματική δράση που διένειμε τα ιζήματα που μεταφέρονταν σε αυτό από ποτάμια που ρέουν από κοντινά υψίπεδα.

«Οι παραλίες θα είχαν δημιουργηθεί από παρόμοιες διαδικασίες με αυτές στη Γη όπως κύματα και παλίρροιες. Τέτοιοι ωκεανοί θα είχαν επηρεάσει βαθιά τον Άρη. Ένας τέτοιος ωκεανός θα επηρέαζε το κλίμα, θα διαμόρφωσε το τοπίο του πλανήτη και δημιούργησε περιβάλλοντα δυνητικά κατάλληλα για να αναδυθεί και να ευδοκιμήσει η ζωή» λέει ο Λιού που είναι από τους επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences»

«Οι ακτές είναι εξαιρετικές τοποθεσίες για να αναζητήσετε στοιχεία προηγούμενης ζωής. Πιστεύεται ότι η παλαιότερη ζωή στη Γη ξεκίνησε σε τοποθεσίες όπως αυτή, κοντά στη διεπαφή αέρα και ρηχών νερών» δήλωσε ο πλανητικός επιστήμονας Μάικλ Μάνγκα Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλι, επίσης εκ των επικεφαλής της μελέτης.

Naftemporiki.gr