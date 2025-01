Το βακτήριο «Κόναν» που μπορεί να γίνει ασπίδα των ανθρώπων στο Διάστημα

Ονομάστηκε «Conan the Bacterium» για την εξαιρετική ικανότητά του να αντέχει δόσεις ακτινοβολίας χιλιάδες φορές υψηλότερες από ό,τι θα σκότωνε έναν άνθρωπο και κάθε άλλο οργανισμό.

Το μυστικό του βακτηρίου Deinococcus radiodurans είναι η παρουσία ενός συνόλου απλών μεταβολιτών οι οποίοι συνδυάζονται με μαγγάνιο για να σχηματίσουν ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Χημικοί στα αμερικανικά πανεπιστήμια Northwestern και στο Uniformed Services ανακάλυψαν πώς λειτουργεί αυτό το αντιοξειδωτικό.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» οι ερευνητές κάνουν αναφορά σε ένα συνθετικό αντιοξειδωτικό που ονομάζεται MDP που δημιουργήθηκε με έμπνευση από την ανθεκτικότητα του Deinococcus radiodurans. Τα συστατικά του MDP (ιόντα μαγγανίου, φωσφορικό άλας και ένα μικρό πεπτίδιο) σχηματίζουν ένα τριμερές σύμπλεγμα που είναι πολύ πιο ισχυρό προστατευτικό από τη βλάβη από την ακτινοβολία από το μαγγάνιο σε συνδυασμό με οποιοδήποτε από τα άλλα μεμονωμένα συστατικά μόνο.

Αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε νέα συνθετικά αντιοξειδωτικά ειδικά προσαρμοσμένα στις ανθρώπινες ανάγκες. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την προστασία των αστροναυτών από την έντονη κοσμική ακτινοβολία κατά τη διάρκεια αποστολών στο βαθύ Διάστημα, την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με ακτινοβολία και την παραγωγή εμβολίων αδρανοποιημένων από την ακτινοβολία.

