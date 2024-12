Η Ευρώπη στήνει το δικό της τηλεπικοινωνιακό «αστερισμό» (βίντεο)

Η Ευρώπη αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της στόλο τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων σε μια προσπάθεια να μην εξαρτηθεί από τα αντίστοιχα δορυφορικά σμήνη που δημιουργούν μεγιστάνες όπως ο Ελον Μασκ και o Τζεφ Μπέζος.

Το μεγαλύτερο στόλο τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων είναι το Starlink της Space X, της διαστημικής εταιρείας του Ελον Μασκ, που αριθμεί αυτή την στιγμή περίπου επτά χιλιάδες δορυφόρους οι οποίοι κινούνται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη και για αυτό γίνονται συχνά ορατοί στον ουρανό. Ο Τζεφ Μπέζος που επίσης διαθέτει τη δική του διαστημική εταιρεία, την Blue Origin, αποφάσισε να δημιουργήσει και αυτός παρόμοιο τηλεπικοινωνιακό δορυφορικό στόλο.

Το Project Kuiper όπως ονομάστηκε ο στόλος δεν λειτουργεί όμως μέσα από την Blue Origin αλλά μέσω της Amazon. Ο σχεδιασμός του Project Kuiper είναι για ένα στόλο αποτελούμενο από περίπου 6,5 χιλιάδες δορυφόρους αλλά προς το παρόν έχει εκτοξευτεί ένας πολύ μικρός αριθμός. Οι δορυφόροι του Project Kuiper θα κινούνται σε διάφορα ύψη και τροχιές.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι το ευρωπαϊκό δορυφορικό σμήνος που ονομάστηκε IRIS² θα αποτελείται σε πρώτη τουλάχιστον φάση από περίπου 300 δορυφόρους «που θα παρέχουν ανθεκτικές, ασφαλείς και γρήγορες επικοινωνίες για τις κυβερνήσεις της ΕΕ, τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους πολίτες».

Ο στόλος IRIS²που σημαίνει Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite θα περιλαμβάνει δορυφόρους σε τρία διαφορετικά ύψη και τροχιές. Η τοποθέτηση διασυνδεδεμένων δορυφόρων σε αυτές τις διαφορετικές τροχιές θα επιτρέψει στο στόλο να επικοινωνεί με ασφάλεια και ταχύτητα και να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος χωρίς να χρειάζεται χιλιάδες δορυφόρους.

«Εκτοξευόμενος από ευρωπαϊκούς πυραύλους, ο στόλος IRIS² θα προωθήσει την ευρωπαϊκή αυτονομία, ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα. Θα εξασφαλίσει αδιάλειπτη πρόσβαση σε ασφαλείς κρατικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας και θα παρέχει εμπορικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το IRIS² βασίζεται στη συνεχή παράδοση αστερισμών της ESA για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Copernicus, του μεγαλύτερου προγράμματος γεωσκόπησης στον κόσμο, και του Galileo, του πιο ακριβούς μη στρατιωτικού συστήματος δορυφορικής πλοήγησης στον κόσμο. Ως το τρίτο εμβληματικό διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, το IRIS² θα αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα για την ΕΕ για την υποστήριξη της κυριαρχίας της.

Το κόστος του IRIS² υπολογίστηκε στα 10.5 δισ. ευρώ με τα 6 δισ. να αποτελούν χρηματοδότηση από την ΕΕ τα 500 εκατ. από την ESA και τα υπόλοιπα 4 δισ. θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα με τον οποίο θα υπάρξουν συμπράξεις.

