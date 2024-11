Συσκευή εικονικής πραγματικότητας υπόσχεται να βάζει στο στόμα μας τα φαγητά που φτιάχνουν οι σεφ στις μαγειρικές εκπομπές

Δεν είναι λίγες οι φορές που παρακολουθώντας μια τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής θα θέλαμε να μπορούσαμε να γευτούμε το φαγητό που βλέπουμε στην οθόνη. Ερευνητική ομάδα ισχυρίζεται ότι μπορεί σύντομα να το κάνει αυτό πραγματικότητα.

Ερευνητές του City University του Χονγκ Κονγκ ανέπτυξαν μια συσκευή εικονικής πραγματικότητας που όπως λένε μπορεί να δημιουργήσει εμπειρίες «ρυθμιζόμενης γεύσης» σε έναν εικονικό κόσμο. Στο μέλλον, αυτές οι παράξενες συσκευές θα μπορούσαν να κάνουν τις μαγειρικές εκπομπές πιο καθηλωτικές από ποτέ καθώς οι θεατές θα γεύονται τα φαγητά που φτιάχνουν διάσημοι σεφ μπροστά στις κάμερες ή συμμετέχοντες σε τηλεοπτικούς διαγωνισμούς μαγειρικής.

Πρόκειται για ένα «σύστημα αλληλεπίδρασης γεύσης σε σχήμα γλειφιτζούρι» που σύμφωνα με τους ερευνητές είναι ικανό να παράγει έως και εννέα διαφορετικές γεύσεις. Επί του παρόντος, αυτό περιλαμβάνει ζάχαρη, αλάτι, κιτρικό οξύ, κεράσι, φρούτα του πάθους, πράσινο τσάι, γάλα, γκρέιπφρουτ και την ιδιαίτερη γεύση του φρούτου ντούριαν.

Κάθε μία από τις γεύσεις δημιουργείται χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες με γεύση τροφίμων που είναι αποθηκευμένες σε σακουλάκια με τζελ αγαρόζης, ένα τζελ που συνήθως προέρχεται από κόκκινα φύκια. Όταν εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση στο γλειφιτζούρι χημικές ουσίες ανεβαίνουν στην επιφάνεια του τζελ σε ένα υγρό που αναμιγνύεται με το σάλιο στη γλώσσα για να παράγει γεύση.

Η «μίμηση» των αισθήσεων

Καθώς οι τεχνολογίες εικονικής και η μικτής πραγματικότητα βελτιώνονται αλλά και συγχωνεύονται η επιστημονική κοινότητα αναζητεί τρόπους για να κάνουν τον εικονικό μας κόσμο πιο καθηλωτικό. Οι επιστήμονες έχουν βρει τρόπους με τους οποίους αναδημιουργούν τις αισθήσεις της όρασης, του ήχου και της αφής στην εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιώντας «απτικό» εξοπλισμό.

Μερικοί ερευνητές έχουν δημιουργήσει ακόμη και συσκευές ικανές να προσομοιώνουν οσμές μέσα στον εικονικό κόσμο χρησιμοποιώντας μια συσκευή τύπου Smell-O-Vision που είναι προσαρτημένη κάτω από τη μύτη.

Ωστόσο, η γεύση έχει αποδειχθεί ότι είναι η δυσκολότερη από τις πέντε αισθήσεις για αναδημιουργία στην εικονική πραγματικότητα. Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» οι ερευνητές παρουσιάζουν την συσκευή που αναπτύσσουν η οποία μοιάζει με πλαστικό γλειφιτζούρι με μια σειρά από μεταλλικά ηλεκτρόδια τοποθετημένα γύρω από την άκρη.

«Εκτός από τις οπτικές, ακουστικές, απτικές και οσφρητικές αισθήσεις, η γεύση επηρεάζει σημαντικά τόσο τις φυσιολογικές όσο και τις ψυχολογικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Ωστόσο η έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που δημιουργούν γεύση σε εφαρμογές VR είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο» αναφέρουν οι ερευνητές.

Naftemporiki.gr