Νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Γη έγινε κάποτε μια… χιονόμπαλα

Τα τελευταία χρόνια σειρά μελετών έχει υποδείξει την εμφάνιση μιας κρυογονικής περιόδου στη Γη που πάγωσε κυριολεκτικά ολόκληρο τον πλανήτη. Για πρώτη φορά εντοπίζονται ευρήματα στη ξηρά η παρουσία των οποίων στηρίζει την ύπαρξη αυτής της περιόδου που πιθανώς έπαιξε κομβικό ρόλο στην παρουσία της ζωής.

Η Γη έχει ηλικία περίπου 4,5 δισ. ετών και σε αυτή την μακρά περίοδο της ζωής της βιώνει συνεχείς μεταβολές των γεωατμοσφαρικών της συνθηκών. Η στεριά μετακινείται και μετασχηματίζεται ανά μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατ. έτη ενώ συνεχείς είναι και οι κλιματικές μεταβολές. Από τη στιγμή που έκανε την εμφάνιση της η ζωή στη Γη αποδείχθηκε «πολύ σκληρή για να πεθάνει» αφού κατάφερε να επιβιώσει και να προσαρμοστεί σε κάθε περιβάλλον που δημιουργήθηκε στον πλανήτη όσο αντίξοο και μη φιλικό στη ζωή μπορεί να ήταν.

Η Γη βίωσε περιόδους πολύ έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, αυξημένων θερμοκρασιών αλλά και εποχές παγετώνων και σε κάθε περίπτωση η ζωή κατάφερνε κάθε φορά να βρει τρόπους να επιζήσει και όταν οι συνθήκες άλλαζαν και γίνονταν πιο φιλικές σε αυτή προκαλούνταν κάθε φορά μια έκρηξη εμφάνισης νέων ειδών με νέα οικοσυστήματα να κάνουν την εμφάνιση τους σε θάλασσα και στεριά.

Πριν από περίπου 720 εκατ. έτη έκανε την εμφάνιση της στη Γη η αποκαλούμενη από τους επιστήμονες «Κρυογονική Περίοδος» κατά την οποία ο πλανήτης πάγωσε σε ποσοστό σχεδόν 100%. Η Γη μετατράπηκε σε μια «χιονόμπαλα» όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι ειδικοί. Είναι ενδεικτικό ότι εκείνη την περίοδο οι περιοχές του ισημερινού της Γης είχαν θερμοκρασίες μείον 20 βαθμών Κελσίου.

Όμως σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία υπήρξαν κάποια ελάχιστα μικρής έκτασης ανοίγματα στον πάγο που είχε καλύψει την επιφάνεια του πλανήτη. Τα ανοίγματα αυτά βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές στον πυθμένα των οποίων υπήρχαν θερμές πηγές που έλιωναν τους πάγους στην επιφάνεια των υδάτων δημιουργώντας παράλληλα καταφύγια για ορισμένες μορφές ζωής. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα για αυτούς τους θύλακες ζωής που αποτέλεσαν τη βάση για να ακμάσει εκ νέου η ζωή όταν οι πάγοι έλιωσαν μετά από περίπου 90 εκατ. χρόνια.

Η ανακάλυψη

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι η ανάλυση δειγμάτων ψαμμίτη (ιζηματογενές πέτρωμα το οποίο αποτελείται από κόκκους άμμου) από ένα γεωλογικό σχηματισμό Tavakaiv στο Κολοράντο δείχνει ότι πράγματι η Γη μετατράπηκε σε μια «παγκόσμια χιονόμπαλα».

«Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τα πρώτα φυσικά στοιχεία ότι η Χιονόμπαλα Γη έφτασε στην καρδιά των ηπείρων στον ισημερινό» λέει ο Λίαμ Κόρτνει-Ντέιβις επικεφαλής μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Γεωλογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο (Μπούλντερ) επικεφαλής της νέας μελέτης.

Οι ψαμμίτες στο Tavakaiv είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του παζλ γιατί κατά την χρονική περίοδο που τοποθετείται η μετατροπή του πλανήτη μας σε χιονόμπαλα το Κολοράντο δεν βρισκόταν στο σημερινό βόρειο γεωγραφικό πλάτος του και πιθανώς βρισκόταν στον ισημερινό ως τμήμα της αρχαίας υπερηπείρου Λαυρεντίας.

Naftemporiki.gr