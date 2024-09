Αστροναύτης καταγράφει μυστηριώδη έκρηξη πάνω από τη Γη και ζητά τη «βοήθεια του κοινού» για να μάθει τι ήταν (βίντεο)

Οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) καταγράφουν στον ελεύθερο χρόνο τους φωτογραφίες και βίντεο της Γης και συνήθως αποτυπώνονται διάφορα ατμοσφαιρικά και άλλα φαινόμενα που είναι εντυπωσιακά κοιτάζοντας τα από το Διάστημα. Ο αστροναύτης της NASA Μάθιου Ντομινίκ που αποτελεί μέλος του τωρινού πληρώματος του ISS καταγράφοντας κατέγραφε εικόνες της Γης με την κάμερα του όταν έκανε ξαφνικά στον ορίζοντα μια ξαφνική έντονη λάμψη η οποία μοιάζει με κάποιου είδους έκρηξη.

Αναζήτησε απαντήσεις για το τι μπορεί να είναι και μια απάντηση που έλαβε ήταν ότι μπορεί να πρόκειται για την αποκαλούμενη «πύρινη βολίδα», ένα θραύσμα μετεωρίτη που καίγεται στη γήινη ατμόσφαιρα προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Όμως ο Ντομινίκ δεν έχει πειστεί πλήρως από αυτή την εκδοχή και αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στα social media ζητώντας από όποιον μπορεί να του πει τι είναι αυτό που κατέγραψε με την κάμερα του όταν ο ISS περνούσε πάνω από Κάιρο.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere – a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.

If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024