Δείτε τους γιγάντιους οδικούς λαμπτήρες που θα φωτίζουν τη Σελήνη όταν επιστρέψει η ανθρωπότητα (βίντεο)

H ανθρωπότητα ετοιμάζεται να επιστρέψει μετά από μισό αιώνα στη Σελήνη αυτή τη φορά για μόνιμη εγκατάσταση. Στα σχέδια των μεγάλων διαστημικών υπηρεσιών και χωρών (ΗΠΑ, Ευρώπη, Κίνα, Ρωσία, Ινδία κ.α.) είναι η δημιουργία αρχικά βάσεων και στη συνέχεια διαφόρων ειδών εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνουν μόνιμους οικισμούς, κατασκευαστικές ζώνες, σιδηροδρομικά δίκτυα, καινοτόμους πυρηνικούς αντιδραστήρες κ.α. Αλλά για να φτιαχτούν όλα αυτά θα χρειαστεί να υπάρχουν εγκαταστάσεις φωτισμού.

Μια μέρα στο φεγγάρι διαρκεί όσο περίπου δύο γήινες εβδομάδες και οι παγωμένες σεληνιακές νύχτες δεν είναι μικρότερες. Αυτές οι μακριές, σκοτεινές νύχτες έχουν ήδη αποδειχθεί καταστροφικές για τα σεληνιακά σκάφη που βασίζονται στο φως του Ήλιου για ισχύ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τους ανθρώπους που θα ζουν στο φεγγάρι.

Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Honeybee Robotics (στην οποία είναι μέτοχος η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος) προτείνει μια νέα λύση: τεράστιους σεληνιακούς λαμπτήρες δρόμου που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια.

Το πρότζεκτ ονομάζεται Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution, ή LUNARSABER χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας (DARPA) του αμερικανικού Πενταγώνου.

Μεγαλύτεροι από το Αγαλμα της Ελευθερίας

Κάθε λαμπτήρας LUNARSABER θα είναι κατά πολύ ψηλότερος από αυτούς που τοποθετημένοι στους δρόμους της Γης αφού θα έχουν ύψος 100 μέτρα.

Αυτοί οι τεράστιοι πόλοι φωτός έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της σεληνιακής ημέρας και στη συνέχεια να φωτίζουν τη γύρω περιοχή με ισχυρούς προβολείς κατά τη διάρκεια της σεληνιακής νύχτας δύο εβδομάδων που ακολουθεί.

Το μεγάλο ύψος των λαμπτήρων είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για να κοιτάξουμε πάνω από τα χείλη τεράστιων σεληνιακών κρατήρων, αλλά και για την ανύψωση επιστημονικού εξοπλισμού, όπως κάμερες και συσκευές επικοινωνίας, βάρους ως και ενός τόνου ο οποίος θα είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη Σελήνη.

Naftemporiki.gr