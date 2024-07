Microsoft: Νέο κύμα διακοπών λειτουργίας δύο εβδομάδες μετά το μεγάλο μπλακ άουτ

Η υπηρεσία cloud της Microsoft επλήγη από άλλη μια βλάβη, λίγες εβδομάδες μετά την αποτυχία στις υπηρεσίες πληροφορικής της εταιρείας, η οποία «σταμάτησε» τον κόσμο.

Σε μια ανάρτηση στο X, το Cambridge Water ανέφερε ότι ορισμένες από τις υπηρεσίες του ήταν εκτός λειτουργίας σήμερα το απόγευμα.

«Λόγω παγκόσμιων προβλημάτων με το Microsoft Azure, ένα πρόβλημα με την ιστοσελίδα μας επηρεάζει αρκετές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των MyAccount και PayNow», ανέφερε η εταιρεία ύδρευσης.

Η Microsoft δήλωσε ότι διερευνά τις αναφορές για προβλήματα χρηστών, λέγοντας: «Διερευνούμε αναφορές για προβλήματα σύνδεσης με υπηρεσίες της Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη συνέχεια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εφάρμοσε μια διόρθωση που φαίνεται να λύνει το πρόβλημα, λέγοντας ότι υπάρχει «βελτίωση στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών» και ότι «συνεχίζει να παρακολουθεί για να διασφαλίσει την πλήρη αποκατάσταση».

We’re sorry to hear you’re running into issues with our services. Our experts are currently investigating the situation in order to resolve it as soon as possible. You can find updates here: https://t.co/w2r5lZVNSQ. We sincerely apologize for the inconvenience.

— Microsoft Support (@MicrosoftHelps) July 30, 2024