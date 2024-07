Ο Ελον Μασκ καταγγέλλει την Κομισιόν για παράνομες τακτικές και απειλεί με μηνύσεις για την υπόθεση των «μπλε τικ» του Χ

Άμεση ήταν όπως αναμενόταν άλλωστε η αντίδραση του Έλον Μασκ στη γνωμοδότηση ότι το κοινωνικό δίκτυο Χ (πρώην Twitter), που ανήκει στον Αμερικανό μεγιστάνα, «εξαπατά» τους χρήστες του και παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα «μπλε τικ» (blue checkmarks) τα οποία υποτίθεται ότι πιστοποιούν τις αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Η γνωμοδότηση ανοίγει το δρόμο στην επιβολή από την ΕΕ πολύ μεγάλου προστίμου στην πλατφόρμα.

Ο Μασκ με ανάρτηση του υποστηρίζει ότι η Κομισιόν του πρότεινε μια μυστική συμφωνία για σιωπηλή λογοκρισία των αναρτήσεων ενέργεια που σύμφωνα με τον επιχειρηματία είναι παράνομη. Ο Μασκ ισχυρίζεται μάλιστα ότι οι άλλες εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδέχτηκαν αυτή την μυστική συμφωνία. Ο Μασκ λέει ότι το Χ δεν αποδέχτηκε αυτή την πρόταση και ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει δικαστικό αγώνα εναντίον της ΕΕ για αυτή την υπόθεση.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024