Η Κίνα μόλις πέρασε ένα βήμα μπροστά στην κούρσα για την κατάκτηση της Σελήνης – Ιστορική επιτυχία (βίντεο)

Ένας νέος αγώνας για την κατάκτηση του διαστήματος είναι σε εξέλιξη, αυτή τη φορά μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Και σήμερα, Τρίτη, η Κίνα έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Ένα κινεζικό διαστημόπλοιο προσγειώθηκε σε λιβάδια στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της Κίνας, μεταφέροντας τα πρώτα δείγματα βράχου από τη μακρινή πλευρά (που συχνά αποκαλείται και σκοτεινή πλευρά) της Σελήνης. Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο.

Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη από μόνη της, η επιτυχία δίνει ώθηση στο σχέδιο της Κίνας να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη έως το 2030 και να χτίσει μια σεληνιακή βάση εκεί έως το 2035.

The returner of the Chang’e-6 probe touched down on Earth on Tuesday, bringing back the world’s first samples collected from the moon’s far side. #China #Change pic.twitter.com/M3fcHYo0Av

— China Xinhua News (@XHNews) June 25, 2024