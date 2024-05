Έλον Μασκ: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή του Twitter σε X

Μήνες αφότου ανακοινώθηκε ότι ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter θα μετονομαζόταν σε «X», όλα τα βασικά συστήματα της εταιρείας μεταφέρθηκαν πλέον στο x.com, όπως έκανε γνωστό σήμερα, Παρασκευή, ο Έλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Tesla, της SpaceX και άλλων εταιρειών, αγόρασε το Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων στα τέλη του 2022 και ανακοίνωσε τη μετονομασία του σε X τον περασμένο Ιούλιο.

Αν και το λογότυπο και η επωνυμία άλλαξαν σε «Χ», το domain name παρέμενε Twitter.com μέχρι σήμερα.

«Όλα τα βασικά συστήματα βρίσκονται τώρα στο X.com», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024