  GPT-4o: Η νέα έκδοση του ChatGPT μιλάει, γελάει και τραγουδάει

Τις προηγούμενες μέρες είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι η OpenAI θα ανακοινώσει τη Δευτέρα τη κυκλοφορία μιας μηχανής αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνιστικής σε αυτή της Google. Τελικά η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία της νέας έκδοσης του ChatGPT που όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί του δεν είναι απλά πιο προηγμένο από τις προηγούμενες εκδόσεις αλλά το πιο προηγμένο γλωσσικό πρόγραμμα γενετικής νοημοσύνης που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.

Το GPT-4o δέχεται οποιονδήποτε συνδυασμό κειμένου, ήχου και εικόνων ως είσοδο και μπορεί να δημιουργήσει έξοδο και στις τρεις μορφές. To πρόγραμμα επικοινωνεί φωνητικά με τους χρήστες και σύμφωνα με την OpenAI επιτρέπει στους χρήστες να το διακόπτουν στη μέση της ομιλίας και ανταποκρίνεται σχεδόν τόσο γρήγορα όσο ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Είναι επίσης ικανό να αναγνωρίζει συναισθήματα και γενικότερα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στην φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπων και υπολογιστών.

