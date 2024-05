Στ. Κριμιζής για γεωμαγνητική καταιγίδα: Σαν «σεισμός» του μαγνητικού πεδίου – Ίσως απόψε η μεγαλύτερη ένταση

Με τσουνάμι που πέφτει στην ξηρά, προκαλώντας έναν «σεισμό» ολόκληρου του μαγνητικού πεδίου, παρομοίασε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Σταμάτης Κριμιζής, τη γεωμαγνητική καταιγίδα, σημειώνοντας ότι είναι από τις πιο έντονες που έχουν εμφανιστεί ποτέ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κριμιζής σημείωσε ότι το φαινόμενο αρχίζει από τον ήλιο, όπου ανά διαστήματα σημειώνοντας εκρήξεις που αφήνουν στο διάστημα δισεκατομμύρια τόνων υλικού (πρωτόνια και ηλεκτρόνια).

«Αν αυτά συγκρουστούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης, τότε είναι σαν να πέφτει ένα τσουνάμι πάνω στην ξηρά και γίνεται ένας “σεισμός” ολόκληρου του μαγνητικού πεδίου. Όλα τα σωματίδια τα οποία είναι εγκλωβισμένα στο μαγνητικό πεδίο αρχίζουν και πέφτουν πάνω στην ατμόσφαιρα και δημιουργούνται ρεύματα τα οποία φτάνουν και στο υπέδαφος» πρόσθεσε.

Επεσήμανε, δε, ότι θα μπορούσαν να προκληθούν ζημιές σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού. Σημείωσε, επίσης ότι, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες, ενδεχομένως απόψε η γεωμαγνητική καταιγίδα να έχει τη μεγαλύτερη έντασή της.

Στη γεωμαγνητική καταιγίδα και το Βόρειο Σέλας που έγινε ορατό ακόμη και σε περιοχές πολύ νοτιότερα από ό,τι συνήθως αναφέρθηκε ο και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, περιγράφοντας πώς εκτρέπεται η ακτινοβολία προς τους πόλους της Γης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το Σάββατο, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι οι γεωμαγνητικές καταιγίδες εκπέμπονται από τον ήλιο. Όπως τόνισε, ο ήλιος εκπέμπει προς όλο το πλανητικό σύστημα ενέργεια που ουσιαστικά δίνει τη ζωή.

Όπως τόνισε, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, μια γεωμαγνητική καταιγίδα συνήθως έχει διάρκεια 1-3 εβδομάδες, αλλά συμπλήρωσε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος με ασφάλεια.

Εξηγώντας πώς δημιουργείται μια γεωμαγνητική καταιγίδα, επεσήμανε ότι υπάρχουν εκρήξεις στην επιφάνεια του ήλιου. Όταν εκπέμπεται από τον ήλιο αυτή η γεωμαγνητική ακτινοβολία, έρχεται και στη Γη, πρόσθεσε.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι η Γη, επειδή έχει το δικό της μαγνητικό πεδίο, ουσιαστικά εκτρέπει αυτήν την ακτινοβολία προς τους πόλους, αποτρέποντας την κάθετη πτώση της πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη. «Το μαγνητικό πεδίο είναι η ασπίδα που ωθεί τη γεωμαγνητική ακτινοβολία προς τους πόλους» συμπλήρωσε.

Hundreds of people rushed to see the northern lights in Vancouver with increased visibility triggered by a geomagnetic storm pic.twitter.com/aBJvYsRYZ2

— Reuters (@Reuters) May 11, 2024