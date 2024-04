Oλική έκλειψη ηλίου: Εκατομμύρια… σήκωσαν το βλέμμα στον ουρανό – Βίντεο-φωτογραφίες

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ολική έκλειψη Ηλίου -περίπου 31,5 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κατά μήκος του μονοπατιού της έκλειψης, και συνολικά πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα μπόρεσαν να βιώσουν έστω και το φαινόμενο της μερικής έκλειψης.

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του φαινομένου. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά, πολλοί σε ξαπλώστρες, ενώ μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Άστρων».

Η ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε 15 αμερικανικές πολιτείες, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, προτού έρθει η σειρά των κατοίκων του ανατολικού Καναδά. Μικρές αγροτικές πόλεις – όπως το Αντβάνς του Μισούρι, με πληθυσμό περίπου 1.300 κατοίκων – δέχθηκαν χιλιάδες επισκέπτες.

Οι μεταδόσεις του φαινομένου από τον ιστότοπο της ΝΑΣΑ, αλλά και άλλους ειδησεογραφικούς, ξεκίνησαν στις οκτώ το βράδυ ώρα Ελλάδας διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες καλύπτοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του φαινομένου, στο οποίο εστίασε την προσοχή της η επιστημονική κοινότητα για να μελετήσει τόσο την έκλειψη όσο και άλλες λειτουργίες και φαινόμενα του Ήλιου.

