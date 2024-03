Επανήλθαν Facebook και Messenger

Επανήλθαν οι πλατφόρμες Facebook και Messenger που είχαν «πέσει» για περίπου μια ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 17:15 οι χρήστες των πλατφορμών αποσυνδέθηκαν ξαφνικά από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να μπορούν να συνδεθούν ξανά. Το πρόβλημα δεν εντοπίστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε αρκετά σημεία του πλανήτη.

«Είμαστε ενήμεροι ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος του ομίλου.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024