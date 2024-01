Οι ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες θα επανεφεύρουν τους κλάδους της οικονομίας

Συνεχής είναι η συζήτηση για τις επιπτώσεις που θα έχουν η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες αιχμής στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Κάποιες εκτιμήσεις δίνουν θετικό πρόσημο στην επίδραση αυτών των νέων τεχνολογιών στην ανθρωπότητα ενώ άλλες δημιουργούν μια αρνητική εικόνα.

Μια νέα μελέτη από την Accenture αναφέρει ότι τεχνητή νοημοσύνη καθώς και άλλες τεχνολογίες θα ενισχύσουν την ικανότητα των ανθρώπων και των οργανισμών να επιτυγχάνουν νέα όρια απόδοσης τόσο στο επιχειρείν όσο και ευρύτερα. Η μελέτη διαπιστώνει ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας τεράστιας τεχνολογικής αλλαγής, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες επιδραστικές τεχνολογίες γίνονται «Human by Design» και εγκαινιάζουν μια νέα -άνευ προηγουμένου- εποχή παραγωγικότητας και δημιουργικότητας. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι καθώς οι ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες είναι ευκολότερο να αλληλοεπιδρούν και να ενσωματώνονται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, κινούμαστε προς έναν κόσμο όπου η τεχνολογία γύρω μας θα εξαπλώνεται περισσότερο, όντας λιγότερο ορατή.

Η μελέτη Accenture Technology Vision «Human by Design: How AI Unleashes the Next Level of Human Potential» διερευνά πώς μετά από μια περίοδο εκθετικής καινοτομίας, η τεχνολογία -ειδικά η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη- γίνεται πιο ανθρώπινη στη φύση της. Και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ώστε να είναι πιο ανθρωποκεντρική, προσφέρει πρακτικά μεγαλύτερες δυνατότητες στους ανθρώπους να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να επανεφεύρουν τις επιχειρήσεις όπως τις γνωρίζαμε έως τώρα. Σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το 44% όλων των ωρών εργασίας σε όλες τους κλάδους στις ΗΠΑ, να ωθήσει τη βελτίωση της παραγωγικότητας σε 900 διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας και να δημιουργήσει τουλάχιστον $8 τρις σε οικονομική αξία παγκοσμίως.

«Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες -όπως ενδεικτικά spatial computing και body-sensing technologies- εξελίσσονται σε σημείο όπου η τεχνολογία φαίνεται να μιμείται τις ανθρώπινες ικανότητες παραμένοντας αόρατη, αυτό που θα δείτε πρώτα είναι ότι οι άνθρωποι, εξοπλισμένοι με νέες δυνατότητες, θα μπορούν να επιτύχουν πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσαν ακατόρθωτα», δήλωσε ο Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer της Accenture. «Αυτή η σεισμική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, ζουν και μαθαίνουν θα επιταχύνει ένα κύμα άνευ προηγουμένου αλλαγής σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από το λιανικό εμπόριο και την ψυχαγωγία μέχρι την ιατρική και τη βιομηχανία».

Η μελέτη εντοπίζει τέσσερις βασικές τάσεις στη μετάβαση προς τις «human by design» τεχνολογίες:

A Match Made in AI: Reshaping our relationship with knowledge

Εγκαινιάζοντας μια εποχή όπου τα δεδομένα αναδιοργανώνονται με τρόπους που διευκολύνουν την ανθρώπινη λογική ή και μιμούνται τη δημιουργικότητα. Οι άνθρωποι, αντί να ψάχνουν αποτελέσματα σε μηχανές αναζήτησης, θα λαμβάνουν απευθείας επιμελημένες και εξατομικευμένες απαντήσεις με τη μορφή μιας συμβουλής, μιας εικόνας, ενός δοκιμίου ή ακόμα και ενός έργου τέχνης. Η αναζήτηση γίνεται πλέον συνθετική, ενώ οι επιχειρήσεις που επανασχεδιάζουν το πώς αξιοποιείται η πληροφορία στον οργανισμό τους και εξοπλίζουν τους ανθρώπους τους με ΑΙ εργαλεία επιχειρηματικής γνώσης, θα ενισχύσουν εκθετικά την οικονομική τους απόδοση και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Meet My Agent: Ecosystems for AI

Αναπτύσσοντας έναν κόσμο όπου ΑΙ ψηφιακοί βοηθοί (agents) εργάζονται για λογαριασμό ατόμων και αποτελούν μέρος ενός διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος.

Αυτοί οι ψηφιακοί βοηθοί όχι απλά μας βοηθούν και μας συμβουλεύουν, αλλά παίρνουν επίσης αποφάσεις για λογαριασμό μας, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Δουλεύοντας μαζί, πολλαπλασιάζουν τη συλλογική παραγωγή και παραγωγικότητα των εργαζομένων και δημιουργούν τεράστια αξία για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να τους αξιοποιήσουν. Το 96% των στελεχών συμφωνεί ότι η αξιοποίηση οικοσυστημάτων AI ψηφιακών βοηθών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον οργανισμό τους τα επόμενα τρία χρόνια.

The Space We Need: Creating value in new realities

Δημιουργώντας νέους καθηλωτικούς κόσμους προσωπικής αλληλεπίδρασης και επεκτείνοντας τους φυσικούς, δισδιάστατους κόσμους μας σε νέα τρισδιάστατα περιβάλλοντα που αναπτύχθηκαν με αξιοποίηση spatial computing, metaverse, ψηφιακών δίδυμων και τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR).

Αυτοί οι νέοι κόσμοι και εμπειρίες θα συνδυάσουν τον ψηφιακό και το φυσικό μας κόσμο, φέρνοντάς μας πιο κοντά με νέους τρόπους, τροφοδοτώντας την καινοτομία και βελτιώνοντας τον τρόπο που εργαζόμαστε, ζούμε και μαθαίνουμε. Ενδεικτικά, στον κόσμο του λιανικού εμπορίου, το 33% των καταναλωτών δήλωσε ότι ενδιαφέρεται ή θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει άμεσα τεχνολογίες spatial computing.

Our Bodies Electronic: A new human interface

Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες (ΑΙ-powered wearables, brain-sensing neurotech και eye and movement tracking) για να αποκτήσουμε μια καλύτερη κατανόηση για εμάς, τις ζωές και τις προθέσεις μας προκειμένου να βελτιώσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε.

Το 94% των στελεχών συμφωνεί ότι οι τεχνολογίες ανθρώπινης διεπαφής θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορές και τις προθέσεις μας, μετασχηματίζοντας τη διάδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.

«Οι ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες, όπως η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, είναι έτοιμες να απελευθερώσουν τη δυναμική των ανθρώπων προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Βασική προϋπόθεση ωστόσο είναι να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη ‘human by design’ προσέγγιση που διασφαλίζει ότι αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται δίκαια και υπεύθυνα» συμπλήρωσε ο Paul Daugherty.

Σχετικά με τη Μελέτη

Για 24 χρόνια, η μελέτη Accenture Technology Vision εντοπίζει τις τεχνολογικές τάσεις με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και τους κλάδους. Τα στοιχεία για τη μελέτη του 2024 συγκεντρώθηκαν από μια εξωτερική επιτροπή η οποία αποτελείται από 12+ εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα. Η πρωτογενής έρευνα έγινε με 3.450 υψηλόβαθμα στελέχη από 21 κλάδους και με 20.000+ καταναλωτές, από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2023 σε 20 χώρες.