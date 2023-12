Εργασία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι μάθαμε το 2023

Λίγο περισσότερο από ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που η OpenAI λάνσαρε το chatbot της, ChatGPT, αλλά η τεχνολογία απασχολεί τους περισσότερους εργαζόμενους. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, έχει γίνει μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί από μια αφηρημένη ιδέα για πολλούς, σε ένα οικείο εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την εργασία και δημιουργήσει νέες ιδέες. Όμως δεν έχουν όλοι καλωσορίσει την τεχνολογία, και αντιθέτως τη βλέπουν ως απειλή για την ίδια τους την καριέρα. Πρόκειται για μια πίεση και ένα δίλημμα που καθόρισε τη φετινή χρονιά.

Οι μεγαλύτερες τάσεις για το χώρο εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη το 2023 δείχνουν πώς η τεχνολογία έχει ταρακουνήσει την εργασία, όπως την ξέρουμε. Μας δίνουν επίσης μια ματιά στο πώς μπορεί να την επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη το 2024, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται με αστραπιαίο ρυθμό.

Οι εργαζόμενοι βασίζονται ήδη στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν την ΤΝ στην καθημερινή τους εργασία για την εξοικονόμηση χρόνου σε διοικητικές εργασίες, ιδίως σε υποτυπώδη γραφή και βασικές ιδέες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις θέσεις εργασίας τεχνογνωσίας, όπου η ΤΝ παρουσιάζει δυνατότητες να απελευθερώσει τους εργαζόμενους για να κάνουν δημιουργικές, πιο εξελιγμένες εργασίες. (Ορισμένοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία ακόμη και για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών για να βρουν αυτές τις θέσεις εργασίας).

Καθώς όμως όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την ΤΝ, ορισμένοι εργοδότες αντιδρούν περιορίζοντας τη χρήση της τεχνολογίας στον εργασιακό χώρο. Αυτό έχει συμπεριλάβει τη σιωπηρή παρεμπόδιση ή την απόλυτη απαγόρευση της πρόσβασης σε εργαλεία όπως το ChatGPT, με τους οργανισμούς να ανησυχούν για πιθανή κατάχρηση ή διαρροή δεδομένων, λέει ο Simon Johnson, επικεφαλής της ομάδας παγκόσμιας οικονομίας και διοίκησης στο MIT Sloan School of Management, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ορισμένοι εργαζόμενοι που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα εργαλεία αυτά, είτε για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους είτε για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των συναδέλφων τους, αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω για να διατηρήσουν την πρόσβαση. Οι κοινότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν προσφέρει ακόμη και συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να έχει κρυφή πρόσβαση στην τεχνολογία στην εργασία του.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται και στοχεύει σε ορισμένες θέσεις εργασίας γραφείου

Πολλοί άνθρωποι υπέθεσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους σε ρόλους που αυτοματοποιούνται εύκολα: σκεφτείτε τα chatbots εξυπηρέτησης πελατών και τα ρομπότ παράδοσης ειδών παντοπωλείου που είναι ήδη απασχολημένα στη δουλειά.

Αλλά καθώς έχει εξελιχθεί τον τελευταίο χρόνο, είναι σαφές ότι θα μπορούσε να επηρεάσει πιο σύνθετους ρόλους εργασίας γνώσης που κάποτε θεωρούνταν «ασφαλείς».

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ανησυχίες των εργαζομένων είναι βάσιμες. Μια έκθεση της Goldman Sachs του Μαρτίου του 2023 εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη που είναι ικανή να παράγει περιεχόμενο θα μπορούσε να κάνει το ένα τέταρτο της εργασίας που γίνεται σήμερα από ανθρώπους – κάτι που ισοδυναμεί με απώλεια 300 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ορισμένες θέσεις εργασίας δεν θα αντικατασταθούν ακόμη

Παρ’ όλο τον φόβο, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ρόλοι και καθήκοντα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει στο εγγύς μέλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν κοινωνικές δεξιότητες, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και η εξωστρεφής σκέψη.

Ο Martin Ford, συγγραφέας του βιβλίου Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything, πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι των οποίων η δουλειά είναι να επινοούν νέες επιχειρηματικές στρατηγικές μπορεί να είναι σχετικά ασφαλείς από την αυτοματοποίηση. Προβλέπει επίσης ότι οι ρόλοι που απαιτούν εξελιγμένες διαπροσωπικές σχέσεις – για παράδειγμα, οι νοσηλευτές και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων – είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από τις μηχανές. Πρόκειται για δουλειές, λέει, που απαιτούν «πολύ βαθιά κατανόηση των ανθρώπων. Νομίζω ότι θα περάσει πολύς καιρός προτού η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει την ικανότητα να αλληλεπιδρά με τρόπους που πραγματικά δημιουργούν σχέσεις».

Συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη διαδίδεται όλο και πιο πολύ, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η τεχνολογία στην πραγματικότητα είναι πιο πιθανό να ενισχύσει και όχι να αντικαταστήσει τους ανθρώπους.

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT ως προσωπικό βοηθό, αξιοποιώντας το για να συντάσσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να σχεδιάζουν δρομολόγια και να προγραμματίζουν το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα. Ευρύτερα, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν ήδη την ΤΝ για να βοηθήσουν στην εξάλειψη της προκατάληψης στη λήψη αποφάσεων – ορισμένες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη προσλήψεις με βάση τα δεδομένα για τον έλεγχο των ιδιοτήτων των υποψηφίων, με τις γνώσεις συμπεριφοράς να τους ταιριάζουν με τη σωστή κενή θέση.

Και ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαλείψει ορισμένες θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει επίσης νέες- για παράδειγμα, μηχανικούς δεδομένων, ειδικούς σε θέματα διακυβέρνησης και πλήθος ρόλων «εκπαίδευσης».

Με πληροφορίες από BBC