Εργαλεία και συμβουλές για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο

Τα παιδιά περνούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αρκετό χρόνο στο Διαδίκτυο και περίοδοι όπως αυτές που βρισκόμαστε που τα σχολεία και όλες οι άλλες δραστηριότητες τους δεν λειτουργούν αυξάνουν σημαντικά τον χρόνο που βρίσκονται online. Με τη συμβολή του Δημήτρη Γέραλη τεχνικού δικτύων με ειδίκευση στο cybersecurity research δημοσιεύουμε μια λίστα με ιστότοπους που μπορούν οι γονείς να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και λύσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών τους στον κυβερνοχώρο.

Ελληνικό web

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: saferinternet4kids.gr

Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο: https://pegi.info/el/page/online-safety

Γραμμή Βοήθειας: https://www.help-line.gr/

Οδηγός για γονείς: https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Greek%20-%20eSafety-Parent-%20Online%20safety%20guide.pdf

Εκπαιδευτικοί ιστότοποι για Net Smart Kids

Web Wise Kids – Αυτός ο ιστοτόπος είναι ανήκει σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό και καλύπτει το φάσμα των διαδικτυακών κινδύνων για τα παιδιά.

NetSmartzKids -Βίντεο, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία και πολλά άλλα που απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Welcome to the Web – Μια σειρά από προκλήσεις και δραστηριότητες για να εισαγάγετε τα παιδιά στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

NS Teens – Αυτός ο ιστοτόπος χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια, κόμικς και παιχνίδια για να εκπαιδεύσει τους εφήβους σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους.

Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Kid’s Against Bullying – Σχεδιασμένος ειδικά για παιδιά, αυτός ο ιστοτόπος είναι γεμάτος εξατομικευμένες πληροφορίες για να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να εντοπίζουν, να αποτρέπουν, να αποφεύγουν και να λαμβάνουν βοήθεια με τον διαδικτυακό εκφοβισμό

Stop Bullying Ένας ιστοτόπος γεμάτος πληροφορίες σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό

Cyberbullying.org – Αυτός ο ιστοτόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και πώς να τον αντιμετωπίσετε

NCJRS: Cyber ​​bullying και cyber stalking – Μια συλλογή μελετών που έγιναν από διάφορα κυβερνητικά τμήματα των ΗΠΑ που εξετάζουν τα αίτια και τα αποτελέσματα του διαδικτυακού εκφοβισμού

Παρακολούθηση & Φιλτράρισμα

SafetyWeb – Το SafetyWeb επιτρέπει στους γονείς να παρακολουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα σε κοινωνικά δίκτυα, προγράμματα συνομιλίας και επίσης παρακολουθεί τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Net Nanny – Το Net Nanny είναι ένα πολύ σεβαστό λογισμικό γονικού ελέγχου που έχει αναγνωριστεί από μεγάλα μέσα ενημέρωσης και έχει κερδίσει μια ποικιλία βραβείων λογισμικού στο Διαδίκτυο.

Εφαρμογές για την ασφάλεια των παιδιών

Mobicip – Αυτό το φίλτρο ιστού που βασίζεται σε σύννεφο διευκολύνει τη ρύθμιση εξατομικευμένων φίλτρων ιστού σε κάθε συσκευή βελτιωμένης web στο σπίτι σας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών Windows 7, Ubuntu, Android, iPhone και iPad, ακόμη και Kindle Fires.

Family GPS Tracker: Life 360 ​​– Αυτή η εφαρμογή παρέχει έναν εξατομικευμένο οικογενειακό χάρτη που σας δείχνει την τοποθεσία όλων των μελών της οικογένειάς σας με μια ματιά.

Kids Place – Αυτή η εφαρμογή προσφέρει γονικούς ελέγχους σε συσκευές Android που επιτρέπουν στους γονείς να αποκλείουν τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου, την αγορά Android

Naftemporiki.gr