Όλα τα σινεμά της χώρας με δύο ευρώ είσοδο σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, είναι η ιδανική μέρα για σινέμα, ακόμη κι αν δεν είστε σινεφίλ, καθώς οι κινηματογράφοι σε όλη την χώρα θα έχουν γενική είσοδο μόλις δύο ευρώ.



Ο λόγο δεν είναι άλλος από την Γιορτή του Σινεμά - που προσκαλεί τους πολίτες να επιλέξουν τις ταινίες που θέλουν να δουν, σε όποιον κινηματογράφο επιθυμούν, σε όλη την Ελλάδα. Η ενέργεια αυτή διοργανώνεται από τους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών και έχει την υποστήριξη των επιχειρήσεων των κινηματογραφικών αιθουσών πανελλαδικά.

FEELGOOD

Η πρόσκληση (The invitation)

Κοίτα τους πώς τρέχουν (See how they run)

Εκεί που ζούμε

Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες (Where the Crawdads Sing)

Το τρίγωνο της θλίψης (The triangle of sadness)

TANWEER

Πνεύμα από σπίτι (Finnick)

Ο χαμένος Βασιλιάς (The Lost King)

H DC Λεγεώνα από τα σούπερ-κατοικίδια (DC League of Super-Pets)

Το φως του διαβόλου (Prey for the Devil)

Καρό Νίντζα: Επικίνδυνη αποστολή (Checkered Ninja 2)

TULIP

Εισιτήριο στον Παράδεισο (Ticket to Paradise)

Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου (The rise of Gru)

Η τελευταία νύχτα με τις μάσκες (Halloween Ends)

ODEON

Ο κοτολαγός και το χάμστερ του σκότους (Chickenhare and the hamster of darkness)

Tad, η Σμαραγδένια Πλάκα (Tad the lost explorer and the curse of the Mummy)

Ο Άγνωστος (The Stranger)

Χαμογέλα (Smile)

EO

ONE FROM THE HEART

Για την Κιάρα (A Chiara)

ROSEBUD

Η Παγίδα (Hudas Salon)

Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού (Le Trésor du Petit Nicolas)

Ουπς 2! Ο Νώε ξαναέφυγε…

WEIRDWAVE