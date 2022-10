Πολωνία: Διμερείς σχέσεις και ανατ. Μεσόγειος στο επίκεντρο των επαφών Ν. Δένδια

Συνομιλίες με την πρόεδρο της Κάτω Βουλής της Πολωνίας Elzbieta Witek είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την έναρξη της επίσκεψής του στη Βαρσοβία.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν σχετικά με την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε πεδία κοινοβουλευτικής διπλωματίας, εμπορίου και πολιτισμού και για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Eπίσης, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε την πρόεδρο για την κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ η ίδια τον ενημέρωσε από πλευράς της σχετικά με το πολωνικό αίτημα για πολεμικές επανορθώσεις και του ενεχείρισε τη σχετική μελέτη του Κοινοβουλίου.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο Warsaw Security Forum και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα «The Resilient Future -Europe : What kind of EU Response to the Global Challenges».

Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, Zbigniew Rau, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

Οι συζητήσεις, στις συναντήσεις θα εστιάσουν σε ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση στη Λιβύη, η ενέργεια, καθώς και η συνεργασία εντός της ΕΕ και ΝΑΤΟ.