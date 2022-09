Πέθανε η ηθοποιός Λουίζ Φλέτσερ

Η Λουίζ Φλέτσερ, ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο της νοσοκόμας στη «Φωλιά του κούκου», πέθανε στο σπίτι της στη Γαλλία, την Παρασκευή, σε ηλικία 88 ετών.

Ο θάνατος επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, David Shaul, που είπε ότι η Λουίζ Φλέτσερ πέθανε στον ύπνο της στο σπίτι της στην πόλη Montdurausse της νότιας Γαλλίας. Η αιτία θανάτου της Φλέτσερ παραμένει άγνωστη.

Η Λουίζ Φλέτσερ γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1934, στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμας. Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς της, επίσης και οι δύο γονείς της ήταν κωφοί. Ο πατέρας της ίδρυσε πάνω από 40 εκκλησίες για κωφούς στην Αλαμπάμα.

Η Φλέτσερ άρχισε να εμφανίζεται σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Lawman (1958) και Maverick (1959). Επίσης το 1959, εμφανίστηκε στο δεύτερο επεισόδιο της αρχικής τηλεοπτικής σειράς Untouchables.

Το 1960, ο Φλέτσερ έκανε δύο guest εμφανίσεις στον Perry Mason, ως κατηγορούμενη Gladys Doyle στο «The Case of the Mythical Monkeys» και ως Susan Connolly στο «The Case of the Larcenous Lady». Το καλοκαίρι του 1960, επιλέχτηκε ως Ρομπέρτα ΜακΚόνελ στο επεισόδιο «The Bounty Hunte».

Το 1974, η Φλέτσερ επέστρεψε στον κινηματογράφο στο «Thieves Like Us», σε συμπαραγωγή του συζύγου της Τζέρι Μπικ και του Ρόμπερτ Άλτμαν, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε. Όταν οι δυο τους είχαν μια διαμάχη για το επόμενο έργο του Altman (Nashville (1975), ο Altman αποφάσισε να ζητήσει από τη Lily Tomlin για τον ρόλο της Linnea Reese, που αρχικά δημιουργήθηκε για και από τον Φλέτσερ.

Ο σκηνοθέτης Miloš Forman είδε τη Φλέτσερ στο «Thieves» και την επέλεξε ως εχθρό του McMurphy Nurse Ratched στη «Φωλιά του κούκου». Η Φλέτσερ κέρδισε διεθνή αναγνώριση και φήμη για τον ρόλο του, κερδίζοντας το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, καθώς και ένα βραβείο BAFTA και τη Χρυσή Σφαίρα. Ήταν η τρίτη ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, Βραβείο BAFTA και Χρυσή Σφαίρα για μία μόνο ερμηνεία, μετά την Όντρεϊ Χέπμπορν και τη Λίζα Μινέλι. Όταν η Φλέτσερ έλαβε το Όσκαρ της, χρησιμοποίησε τη νοηματική γλώσσα για να ευχαριστήσει τους γονείς της.

Μετά τη «Φωλιά του κούκου», η Φλέτσερ συνέχισε τις επιτυχίες της στον κινηματογράφο. Οι κινηματογραφικοί ρόλοι της Φλέτσερ είχαν παρόμοιο χαρακτήρα με εκείνον της νοσοκόμας με χαρακτηριστικές ταινίες να είναι: Exorcist II: The Heretic (1977), The Cheap Detective (1978), The Lady in Red (1979), The Magician of Lublin (1979), Brainstorm (1983), Firestarter (1984), Invaders From Mars (1986), Flowers in the Attic (1987), Two Moon Junction (1988), Best of the Best (1989), Blue Steel (1990), Virtuosity (1995), High School (1996) και Cruel Προθέσεις (1999, ως θεία του Σεμπάστιαν). Επιπλέον, έπαιξε τον δεύτερο ρόλο, στην ταινία Aurora Borealis (2005), μαζί με τους Joshua Jackson και Donald Sutherland, και εμφανίστηκε στην ταινία της Fox Faith, The Last Sin Eater (2007).