Η Premier League σκέφτεται για σειρά με τα παρασκήνια του πρωταθλήματος

Η Premier League διεξάγει συνομιλίες με την εταιρεία παραγωγής που εργάστηκε στη σειρά του Netflix «Drive to Survive», το φιλμ που αφηγείται όλο το παρασκήνιο του πρωταθλήματος της Formula 1.

Στόχος του κορυφαίου αγγλικού πρωταθλήματος θα ήταν να φτιάξει ένα παρόμοιο προϊόν, με όσα συμβαίνουν «πίσω από την κουρτίνα» του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στον κόσμο.

Η διαδικασία που θα οδηγούσε στην υλοποίηση του έργου - γράφει το περιοδικό Athletic - είναι μόνο στην αρχή και αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Η εταιρεία παραγωγής που συμμετέχει είναι η Box To Box Films, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία διευθύνουν οι παραγωγοί Τζέιμς Γκέι-Ρις και Πολ Μάρτιν.

Εκτός από το «Formula 1: Drive To Survive», η Box To Box παρήγαγε επίσης το ντοκιμαντέρ «Make Us Dream» για τον πρώην αρχηγό της Λίβερπουλ Στίβεν Τζέραρντ και τη σειρά ντοκιμαντέρ «The Kings», για την ακμή της πυγμαχίας welterweight.

Να σημειωθεί ότι οι τηλεοπτικές παραγωγές και τα ντοκιμαντέρ με συλλόγους της Premier League έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τον τελευταίο καιρό.

Η σειρά «Όλα ή τίποτα» της Amazon εξιστόρησε τη ζωή εντός κι εκτός γηπέδου αρκετών αγγλικών συλλόγων, όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Τότεναμ και η Άρσεναλ.

Όχι μόνο αυτό, όμως, αφού οι κάμερες κάλυψαν και τις περιπέτειες άλλων συλλόγων, όπως η Σάντερλαντ (με την εμβληματική σειρά «Sunderland 'Till I Die») και η Λιντς Γιουνάιτεντ.

Οι διάφορες παραγωγές περιλάμβαναν πλάνα από συνομιλίες και προπονήσεις από τα παρασκήνια της ομάδας, καθώς και αποκλειστικές συνεντεύξεις με παίκτες και προπονητές και ρεπορτάζ αγώνων που χαρακτήρισαν τις εποχές.

Στην Ιταλία, παρόμοια προϊόντα κατασκευάστηκαν για τη Γιουβέντους (πάλι με την Amazon) και για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, με αφορμή την κατάκτηση του EURO 2020.

naftemporiki.gr